Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba") anunció hoy que construirá una nueva planta de producción back-end para semiconductores de potencia en su sede Himeji-Semiconductor, en la prefectura de Hyogo en Japón Occidental. La construcción comenzará en junio de 2024, programándose el inicio de la producción en la primavera de 2025. El proyecto tendrá más del doble de la capacidad de producción de semiconductores de potencia de Toshiba en Himeji en comparación con la del año fiscal 2022.

Los dispositivos de potencia son componentes esenciales para gestionar y reducir el consumo de energía en todo tipo de equipos electrónicos y para ahorrar energía. Además de todos los otros productos, se espera ver que la demanda de MOSFET (transistores de efecto de campo semiconductor de óxido metálico) de bajo voltaje, un enfoque tecnológico de Toshiba, siga creciendo con el progreso de la electrificación de vehículos y la automatización de equipos industriales. Toshiba ha decidido satisfacer el crecimiento de la demanda con la construcción de la nueva planta back-end.

En el futuro, Toshiba expandirá su negocio de semiconductores de potencia e impulsará la competitividad ofreciendo productos de alta eficacia y alta fiabilidad en respuesta a la demanda en rápido crecimiento y contribuir a la neutralidad en carbono.

-0- *T Descripción general de Himeji Operations - Semiconductor Ubicación: 300, Ikaruga, Taishi-cho, Ibo-gun, Prefectura de Hyogo, Japón Establecida en: abril de 1982 Gerente General: Noriyasu Kurihara Empleados: aprox. 1400 (a abril de 2022) Productos principales: semiconductores discretos (semiconductores de potencia dispositivos de pequeña señal). *T

Acerca de Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, un proveedor líder de soluciones avanzadas de almacenamiento y semiconductores, se basa en más de medio siglo de experiencia e innovación para ofrecer a los clientes y socios comerciales destacados semiconductores discretos, sistemas LSI y productos HDD. Los 23 000 empleados de la empresa en todo el mundo comparten la determinación de maximizar el valor del producto y promover una estrecha colaboración con los clientes en la creación conjunta de valor y nuevos mercados. Con ventas anuales que en la actualidad superan los 850 000 millones de JPY (7500 millones de USD), Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation espera desarrollar y contribuir a un futuro mejor para las personas de todo el mundo. Obtenga más información en https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html.

Consultas de los medios: K.Tanaka, S.Mihashi Grupo de Comunicaciones Corporativas e Inteligencia de Mercado División de Planificación Estratégica Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Tel.: +81-44-548-2122 Correo electrónico: tdsc-publicrelations@ml.toshiba.co.jp

