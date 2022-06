Comunicado de prensa de Business Wire: Transcend Air Corporation

Transcend Air acaba de anunciar que le ha sido concedido un contrato de investigación y desarrollo de fase II de transferencia tecnológica para pequeñas empresas (Small Business Technology Transfer, STTR) por parte de AFWERX, una División de Tecnología del Laboratorio de Investigación de las Fuerzas Aéreas. Transcend Air, en colaboración con la Universidad de Auburn, seguirá desarrollando leyes de control de vuelo avanzadas para el vuelo de alta velocidad con su avión de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) Vy 400. "En concreto, el vuelo de alta velocidad, denominado NOE (por nap-of-the-earth), es un régimen exigente en el que una aeronave se mantiene a baja altura y sigue los contornos del terreno para no ser detectada", comentó Peter Schmidt, director de operaciones de Transcend Air e investigador principal.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220621005205/es/

Advanced flight control laws developed in simulation (Photo: Business Wire)

Transcend Air ampliará su trabajo con el profesor Imon Chakraborty y su Laboratorio de Sistemas, Dinámica y Diseño de Vehículos (VSDDL.com) y se vinculará de nuevo con el profesor Ehsan Taheri y su Laboratorio Computacional y Experimental Aero-Astro (ACE Lab). Habrá una demostración de un software de control que permite que el avión Vy 400 vuele automáticamente por encima de la tierra tanto en simulación como en vuelo real con aviones a escala 1:5. El software reduce la carga de trabajo de los pilotos y permite el vuelo sostenido a muy poca distancia del terreno a velocidades entre dos y tres veces superiores a las de los helicópteros. Esta capacidad agiliza la misión de rescatar a las tripulaciones derribadas en una cuarta o una octava parte del tiempo que se necesita actualmente. Gracias a esta mejora, se prevé que se pueda rescatar a casi el doble de personas que antes.

AFWERX es una división de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que apoya el desarrollo de tecnología aeronáutica con fines comerciales y militares. VSDDL y ACE Lab forman parte del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Auburn (Alabama).

ACERCA DE TRANSCEND AIR CORPORATION

Transcend Air ha diseñado una familia de aeronaves de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) basculantes de alta velocidad. Su Vy 400 es tres veces más rápido que los helicópteros y supone la mitad de costos de explotación. Se espera que el Vy 400 domine el segmento de los helicópteros de transporte VIP. También añadirá un nuevo servicio de transporte regional aéreo entre centros urbanos hasta cinco veces más rápido de puerta a puerta y con menor costo en comparación con las opciones actuales de transporte aéreo. Desde 2009, Transcend Air ha construido y volado 15 prototipos de aeronaves VTOL, lo que da a su Vy patentado un dilatado historial de experiencia en el mundo real. Para el Vy 400 no harán falta nuevos regímenes normativos ni sistemas de control del tráfico aéreo porque utiliza tecnologías probadas, como el motor CT7-8 de General Electric y el paracaídas de BRS Aerospace. El Vy 400 trae consigo la promesa de vuelos VTOL civiles al alcance de todos.

Para más información, visite www.Transcend.aero

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220621005205/es/

Contacto

Peter Schmidt, peter@transcend.aero t. 781-883-4818

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.