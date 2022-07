Comunicado de prensa de Business Wire: TransPod Inc.

TransPod, la startup que desarrolla el sistema de transporte terrestre de altísima velocidad líder en el mundo (la TransPod Line) para transformar y redefinir el transporte de pasajeros y mercancías, acaba de presentar el FluxJet, una auténtica revolución en el sector que transformará nuestra forma de vivir, trabajar y viajar.

FluxJet vehicle travelling at ultra-high-speed inside the TransPod Line (Photo: Business Wire)

Partiendo de innovaciones pioneras en materia de propulsión y sistemas de energía limpia sin combustibles fósiles, el FluxJetes un vehículo totalmente eléctrico que, de hecho, es un híbrido entre un avión y un tren. Gracias a los avances tecnológicos en la transmisión de energía sin contacto y a un nuevo campo de la física denominado veillance flux (flujo de visión), el FluxJet se desplaza por una vía protegida a más de 1000 km/h, más rápido que un avión y tres veces más rápido que un tren de alta velocidad.

El FluxJetcirculará exclusivamente por la TransPod Line,un sistema de red con estaciones en lugares clave y ciudades importantes, con salidas de alta frecuencia diseñadas para ofrecer viajes rápidos, asequibles y seguros. En fechas recientes, TransPod confirmó la financiación de 550 millones de dólares estadounidenses y anunció la siguiente fase de un proyecto de infraestructura de 18 000 millones de dólares estadounidenses para construir la TransPod Line que conectará las ciudades de Calgary y Edmonton en Alberta (Canadá). Los trabajos preliminares de construcción, incluida la evaluación del impacto ambiental, ya han comenzado. Se trata de un proyecto crucial que creará hasta 140 000 puestos de trabajo y aportará 19 200 millones de dólares al PIB de la región durante su construcción. Una vez que la TransPod Lineesté en funcionamiento, el viaje por el corredor costará a los pasajeros aproximadamente un 44 % menos que un billete de avión y reducirá las emisiones de CO2 en 636 000 toneladas al año.

"El arduo trabajo realizado en los últimos años nos ha llevado a este momento histórico en el que las palabras se convierten en realidad. La tecnología está probada y contamos con la confianza de inversores, gobiernos y socios para seguir avanzando en la redefinición del transporte de forma eficaz", señaló Sebastien Gendron, cofundador y director ejecutivo de TransPod.

En el evento de presentación de TransPod que tuvo lugar en Toronto, se presentó un FluxJet a escala en una demostración en vivo de sus capacidades de vuelo. El vehículo FluxJet, que pesa casi una tonelada, realizó un procedimiento de despegue, desplazamiento y aterrizaje dentro de su carril. Las imágenes del evento y de la demostración pueden verse aquí.

"Este hito es un avance enorme", afirmó Ryan Janzen, cofundador y director de tecnología de TransPod. "El FluxJet es un nexo entre la investigación científica, el desarrollo industrial y la infraestructura masiva para satisfacer las necesidades de los pasajeros y reducir nuestra dependencia de los aviones y las autopistas que consumen gran cantidad de combustibles fósiles".

"TransPod cambia por completo las reglas del juego con el transporte de pasajeros y mercancías de ultra alta velocidad y cero emisiones entre las principales ciudades de enlace", declaró Yung Wu, director ejecutivo de MaRS Discovery District. "Es hora de que nuestros responsables políticos, inversores y operadores adopten medidas audaces para apoyar la comercialización de innovaciones creadas en Canadá, como TransPod, para ganar en la economía de la innovación mundial, que mueve miles de millones de dólares".

"El FluxJet es pionero en la innovación canadiense y es el próximo gran proyecto de infraestructura que se llevará a cabo en todo el mundo", señaló Janzen. "La TransPod Line es un proyecto que se está desarrollando en colaboración con nuestros socios de Europa, EE. UU. y otros países, con universidades, centros de investigación, la industria aeroespacial, la arquitectura, los ferrocarriles y los socios del sector de la construcción".

La presentación de FluxJet de TransPod ha sido posible gracias al apoyo y la colaboración de Building Trades of Alberta, Canada's Building Trades Unions, Dassault Systèmes, DHL Express, MaRS, Ikos Consulting, REC Architecture y SADE Engineering.

Acerca de TransPod Inc.

El objetivo de TransPod es transformar y redefinir el transporte comercial entre las principales ciudades de los mercados desarrollados y emergentes. Esta empresa emergente se fundó en 2015 con el propósito de construir el sistema de transporte por tubo líder en el mundo (la TransPod Line) para conectar a las personas, las ciudades y las empresas con sistemas de alta velocidad que sean asequibles y sostenibles desde el punto de vista medioambiental. TransPod Inc. tiene su sede en Toronto (Canadá) y cuenta con empresas afiliadas en Alberta, Francia y los Emiratos Árabes Unidos. Visite www.transpod.com para obtener más información.

Contacto

Dianna Lai Read Directora de Comunicaciones TransPod Inc. dianna.lai@transpod.com

