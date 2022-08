Comunicado de prensa de Business Wire: Triton Digital

Triton Digital®, el líder en servicios y tecnología global para la industria de audio digital y podcasts, anunció hoy que Organización Radial Olímpica eligió las soluciones de audio digital de Triton Digital para ofrecer streaming de alta calidad, una comprensión más acabada de las audiencias y una mejor monetización del inventario de audio.

"Nuestra misión es llevar entretenimiento, información y alegría a los colombianos de todo el mundo", afirmó Rafael Páez Rodríguez, gerente nacional de Producción de Organización Radial Olímpica. "Las tecnologías de streaming de audio de Triton Digital nos permiten ofrecer un servicio de streaming de la más alta calidad, al tiempo que obtenemos una mejor comprensión de nuestra audiencia para guiar las decisiones de programación y mejorar la monetización del inventario. Con Triton Digital, podemos brindar a las audiencias el contenido que buscan y ayudar a nuestros clientes a optimizar sus campañas de audio".

Organización Radial Olímpica aprovechará las soluciones de streaming de audio de Triton Digital para generar mejor contenido de interés para su audiencia, brindar una experiencia auditiva óptima en todas las plataformas y dispositivos, y crear lazos de lealtad con los oyentes. La emisora de radio colombiana utilizará la red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) de Triton Digital para ofrecer streaming de la más alta calidad en la industria y brindar una conexión más estable para los oyentes. Además, Organización Radial Olímpica utilizará las mediciones de streaming de Triton Digital para el análisis del consumo de audio en línea; su plataforma publicitaria Tap Live, diseñada específicamente para la transmisión de radio, para agilizar las operaciones publicitarias y aumentar la monetización; y su Supply Side Platform (SSP) para administrar los anuncios programáticos y lograr una mejor experiencia de compra del anunciante.

"Como uno de los principales medios de comunicación en Colombia, Organización Radial Olímpica necesitaba una solución innovadora que pudiera seguirle el ritmo de las necesidades cambiantes de su audiencia", explicó Oscar Sermeno, vicepresidente de Estrategia de Mercado de las Américas. "En Triton Digital, estamos orgullosos de ofrecer tecnologías de streaming de audio flexibles y compatibles que resuelven las dificultades únicas de hoy día, y de continuar evolucionando para respaldar las estrategias de streaming de audio del mañana".

Para conocer más acerca de las soluciones de streaming de audio de Triton Digital, visite: https://www.tritondigital.com/solutions/audio-streaming

Acerca de Triton Digital

Triton Digital® es el líder en servicios y tecnología global para la industria de audio digital y podcasts. Triton, con operaciones en más de 80 países, ofrece tecnologías innovadoras para ayudar a broadcasters, productores de podcasts y servicios de música en línea a crear sus audiencias, maximizar sus ingresos y optimizar las operaciones diarias. Además, Triton impulsa la industria global de audio en línea con Webcast Metrics®, el servicio líder de medición de audio en línea y Podcast Metrics, uno de los primeros servicios de medición de podcast certificados por la IAB en la industria. Gracias a su integridad, excelencia, idoneidad y trabajo en equipo inigualables, Triton mantiene su compromiso de vincular audio, público y anunciantes para impulsar de forma continua el crecimiento de la industria en línea en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.tritondigital.

Acerca de Organización Radial Olímpica SA

Organización Radial Olímpica SA es una empresa colombiana que reafirma y destaca la cultura e idiosincrasia, a través de la radio como canal análogo y digital de comunicación. A través de nuestras 34 emisoras en las principales capitales del país, llevamos entretenimiento, información y alegría a los colombianos en todo el mundo. Somos líderes en audiencias musicales con Olímpica Stereo, Radio Tiempo, Mix 103.9, La Reina y Emisora Atlántico, estas audiencias las certifica ECAR y EGM las principales encuestas de medios. La Radio en Colombia es uno de los medios más importantes, por su alcance y frecuencia de escucha, las audiencias nos prefieren y por eso somos aliados de las marcas comerciales de productos de consumo, bienes y servicios. En Organización Radial Olímpica SA nuestro compromiso es seguir a la vanguardia, generando contenidos de interés para todas las audiencias, creando vínculos de fidelidad con los oyentes y entregar el mejor servicio a través de todas las plataformas y dispositivos.

