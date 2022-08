Comunicado de prensa de Business Wire: Trovata

Trovata, una fintech líder en la automatización de la gestión de liquidez a través de APIs (Application Programming Interface) y la agregación de datos para las tesorerías y áreas financieras de las empresas, anunció hoy un acuerdo de distribución global con Santander. Este convenio permitirá a Santander ofrecer la plataforma a sus clientes para modernizar los procesos de tesorería a través de la automatización de datos bancarios.

Con la plataforma Trovata, Santander ofrece a sus clientes una vía para la digitalización de sus procesos de gestión de liquidez- a través de la automatización de los informes, el análisis del historial de `Cash Flow´ y la predicción en segundos del comportamiento de los flujos de caja, mediante un mecanismo de categorización que utiliza inteligencia artificial. Ambas compañías van a colaborar para alcanzar una mejora constante de la visibilidad y el análisis de la liquidez, con el objetivo de ayudar a sus clientes corporativos a tomar mejores decisiones en menos tiempo.

Eva Bueno, managing director y Global Head de Cash Management para Banco Santander, dijo: "El compromiso con la innovación por parte del Santander, satisface las necesidades de nuestros clientes en el desarrollo de herramientas y la adaptación de los procesos a un entorno de cambios constantes. Estamos realmente entusiasmados de poder ofrecer la tecnología más avanzada en el mercado de forecasting de efectivo y gestión de liquidez. Nuestro objetivo en Santander es ayudar a nuestros clientes en su crecimiento con las mejores soluciones posibles. Trovata combina y transforma datos bancarios a escala y permite automatizar los procesos de cash forecasting, lo que permite a nuestros clientes ganar en eficiencia".

Desde Febrero del 2018 y etiquetado como "open banking," las instituciones financieras más grandes del mundo han lanzado APIs para el acceso directo. De esta manera, a diferencia de los archivos estáticos, los saldos y transacciones se transmiten de forma dinámica, en tiempo real y con más detalles. Trovata ha estado presente ayudando a los clientes paso a paso para desarrollar más conexiones con sus bancos. Como resultado, se ha convertido en la plataforma de consolidación de datos vía APIs más grande del mundo para la banca corporativa.

La alianza con Banco Santander abre un nuevo capítulo de oportunidades para Trovata. Con ella, abrimos nuestro horizonte más allá de EE.UU., hacia los mercados estratégicos de Europa y América Latina" dijo Brett Turner, Fundador y CEO de Trovata. "Democratizamos el acceso a Cash forecasting ofreciendo mayor agilidad, y precisión. Con nuestro motor de automatización de datos, queremos que nuestra solución sea accesible a todas las empresas."

Acerca de Trovata

Trovata facilita a las empresas la automatización de los informes, previsiones y análisis de tesorería. Tras la conexión entre los bancos y los sistemas de contabilidad, Trovata ayuda a las empresas a obtener información valiosa sobre sus flujos de caja que les permite tomar decisiones empresariales mejores y más rápidas. Gracias a las APIs establecidas con los principales bancos, los nuevos clientes pueden configurarse en tan sólo unas horas. Trovata tiene su sede principal en San Diego, CA.

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco comercial líder fundado en 1857 con sede en España. Cuenta con una presencia relevante en 10 mercados clave en las regiones de Europa, Norteamérica y Sudamérica, y es uno de los mayores bancos del mundo por capitalización bursátil. Santander aspira a ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros para particulares, pymes, empresas, entidades financieras y gobiernos, y tiene la misión de contribuir al progreso de las personas y de las empresas haciendo las cosas de forma sencilla, personal y justa. Santander está avanzando en banca responsable y para ello se ha puesto varios objetivos, entre ellos facilitar más de 120.000 millones de euros en financiación verde de 2019 a 2025 y la inclusión financiera de más de 10 millones de personas en el mismo periodo. A cierre del primer semestre de 2022, Banco Santander tenía 1,2 billones de euros en recursos totales de la clientela, 157 millones de clientes, de los que 26 millones son vinculados y 50 millones son digitales, 9.200 oficinas y 200.000 empleados.

Contacto

Contacto con los medios de Trovata Joel Salinas joel.salinas@trovata.io Santander Corporate Communications Contact T. +34 91 2895211 comunicacion@gruposantander.com

