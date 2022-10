Comunicado de prensa de Business Wire: Trueman Man Clinic Network

La red Trueman Man Clinic comunica que, desde 2010 y hasta septiembre de 2022, ha realizado más de 25 700 operaciones de ginecomastia. La red Trueman Man Clinic es un hospital de renombre para enfermedades específicas de los hombres, que gestiona nueve clínicas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005459/es/

Antes y después de la cirugía de ginecomastia por la Trueman Man Clinic (Foto: Business Wire)

Según los datos aportados por el Servicio de Revisión y Evaluación de Seguros de Salud de Corea y las estadísticas de Healthcare Big Data, la red Trueman Man Clinic realizó más del 40 % de las cirugías de ginecomastia en Corea durante dos años, en 2020 y 2021.

La tasa de reoperación de estas clínicas es muy baja, solo de un 0,25 %. De las 4820 operaciones de ginecomastia realizadas por las nueve clínicas en 2021, solo en doce casos hubo que reintervenir para mejorar la satisfacción de los pacientes.

"Este logro es posible gracias a los conocimientos técnicos acumulados por nuestro excelente equipo médico y a su gran experiencia en cirugía", declaró un directivo de la Trueman Man Clinic. "Además, a medida que nuestro elevado índice de éxito quirúrgico se da a conocer más allá de Corea, las consultas son cada vez más numerosas".

Las causas del aumento de tamaño de los pechos en los hombres son dos: la seudoginecomastia, derivada de la obesidad, y la ginecomastia verdadera, que es consecuencia de un exceso de tejido mamario masculino glandular.

La ginecomastia verdadera tiene su origen en un desequilibrio hormonal, el uso de algunos medicamentos y la obesidad antes de la pubertad, que se sabe que es la causa subyacente más frecuente. En muchos casos, la obesidad va acompañada de un aumento de los tejidos mamarios.

El tratamiento óptimo de la ginecomastia consiste en realizar de manera simultánea las cirugías plásticas para conseguir el deseado contorno pectoral masculino, así como la cirugía de extirpación del tejido mamario con la adecuada liposucción para conseguir su curación médica.

La destreza a la hora de realizar la liposucción determina el resultado estético de la cirugía de ginecomastia para pacientes obesos. Con la sola eliminación de los tejidos mamarios se produciría una deformación en la parte extirpada. Para evitarlo, debe extraerse adecuadamente la grasa mamaria que rodea la zona afectada. Si no se cuenta con la competencia necesaria, podrían producirse efectos secundarios, como hemorragias, asimetrías e irregularidades. El equipo médico experto consigue la perfección estética al realizar la cirugía de reconstrucción mamaria masculina conservando la línea corporal de los pectorales.

Puede encontrar más información sobre las excelentes intervenciones de ginecomastia de la red Trueman Man Clinic en el sitio web (https://trueman-global.com/Body/Gynecomastia).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005459/es/

Contacto

Red Trueman Man Clinic Park Sung Jun +82-10-4918-4228 info@trueman75.co.kr

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.