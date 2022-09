Comunicado de prensa de Business Wire: UnitedLex

UnitedLex, compañía líder de servicios de datos y profesionales para el sector jurídico, anunció en el día de hoy la apertura de nuevas oficinas en Buenos Aires, Argentina. Con operaciones que, ahora, comprenden 19 países de todo el mundo, esta expansión de la presencia global de la compañía suma un acceso significativo a los niveles avanzados de experiencia técnica y legal en sectores clave, como servicios financieros, TI, farmacia y diversas áreas de especialidad.

Con oficinas en la Ciudad de México y San Pablo, Brasil, Buenos Aires se convierte en la tercera oficina de UnitedLex en América Latina, lo que confirma la importancia estratégica de la región para la estrategia de crecimiento de la compañía.

"La oficina de Buenos Aires representa un hito clave mientras continuamos nuestra expansión hacia nuevos mercados que son muy relevantes para nuestra base global de clientes", observó Martin Mengelle, vicepresidente de UnitedLex para América Latina, quien se mudó a la región para supervisar las operaciones y desempeñarse como director gerente. "La inversión en Argentina conecta a UnitedLex con una comunidad rica y diversa de talentos del sector jurídico en un momento en que la mayoría de las organizaciones deben hacer frente a desafíos inflacionarios y de conservación de empleados".

En una primera instancia, en la oficina de Buenos Aires se ubicarán los ejecutivos regionales de UnitedLex y un equipo de profesionales de la automatización y la gestión de contratos. Se espera que la nómina se incremente a más de 150 profesionales en 2023. "El hecho de abrir las puertas en Argentina, una de las economías líderes de América del Sur, refuerza aún más nuestra misión de impulsar los límites de la innovación hacia la comunidad jurídica global", observó Dan Reed, director ejecutivo de la compañía.

Es la última noticia de una serie de anuncios recientes hechos por UnitedLex, que reflejan de qué manera la compañía invierte en su misión orientada a brindar datos y perspectivas a una creciente comunidad de clientes globales. Hace poco tiempo, la compañía anunció una asociación exclusiva con Open Discover® para acelerar de manera significativa los tiempos de respuesta ante incidentes cibernéticos a partir de una extracción enriquecida de datos, y el lanzamiento de Luma, una aplicación de modelado predictivo, diseñada con un fin, que ayudará a los equipos legales corporativos a garantizar la excelencia operativa.

Acerca de UnitedLex

UnitedLex es una compañía de servicios de datos y profesionales que ofrece resultados que permiten generar un valor y una ventaja competitiva para el sector jurídico y el negocio.

Fundada en 2006 con la misión de extender los límites de la innovación en el sector jurídico, ofrecemos soluciones que permiten mejorar el rendimiento mensurable, mitigar los riesgos, generar ganancias, reducir los costos y dar lugar a una sinergia del negocio digital. Contamos con presencia en 25 jurisdicciones y centros de operación principales en 19 países. Nuestro equipo está compuesto por más de 3.000 profesionales en las áreas de asuntos jurídicos, datos y tecnología en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220907005317/es/

Contacto

Susan Hammann Directora de Comunicaciones Estratégicas press@unitedlex.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.