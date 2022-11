Comunicado de prensa de Business Wire: UWorld

UWorld, líder mundial en aprendizaje en línea para preparar exámenes de alto nivel, anuncia que ya están disponibles sus materiales de preparación para el examen de Chartered Financial Analyst® (CFA®) de nivel 2. En respuesta a la demanda global y a las opiniones más que favorables del lanzamiento del producto de nivel 1, la división de Finanzas de UWorld dedicó más de dos años a crear los recursos para el examen de nivel 2 con el fin de cubrir el vacío del mercado para la preparación de estos exámenes. Los nuevos materiales fueron desarrollados por el equipo de contenidos de UWorld, compuesto por titulares de CFA con más de 200 años de experiencia combinada en la industria de las finanzas y el mundo académico.

Según el CFA Institute, en agosto de 2022, la tasa de aprobados del examen de CFA de nivel 2 era del 40 %, frente al 44 % de febrero de 2022. El objetivo de UWorld es ayudar a sus clientes a tener éxito en este desafiante examen en el primer intento.

"En respuesta a las peticiones de los clientes, nuestro equipo innovador y experimentado ha creado un producto de nivel 2 que sin lugar a dudas es el mejor de su clase", comentó el Dr. Chandra S. Pemmasani, fundador y director ejecutivo de UWorld. "Las herramientas se desarrollaron con estrategias educativas basadas en la investigación que incorporan el aprendizaje individualizado, el recuerdo activo, el aprendizaje potenciado por las pruebas y la retroalimentación inmediata y con explicaciones".

Cada pregunta y las explicaciones de las respuestas han sido examinadas mediante un proceso interno de 17 pasos que abarca todas las lecturas del nivel 2. Los materiales de UWorld se asemejan a las preguntas y a la estructura que utilizan los exámenes; cada conjunto de elementos consta de viñetas con cuatro o seis preguntas de opción múltiple. Los razonamientos de UWorld, repletos de contenido, ofrecen una guía de soluciones paso a paso, pero lo más importante es que detallan el razonamiento que hay detrás de las respuestas correctas e incorrectas, lo que ayuda a desarrollar las habilidades de pensamiento crítico que los aspirantes a la colegiatura necesitan para tener éxito en los exámenes CFA.

Las guías de estudio de UWorld incluyen imágenes vívidas y específicas del contexto para profundizar en la comprensión de los conceptos críticos. Los usuarios pueden crear fichas personalizadas que explotan al máximo la tecnología de la repetición espaciada y cuentan con un cuaderno en línea para organizar los apuntes y estudiar con eficacia.

Unos informes de rendimiento detallados identifican las lagunas de conocimientos por temas. Para obtener más información y para que los candidatos interesados puedan recibir un pase de acceso gratuito de siete días a los materiales de preparación del examen CFA de nivel 2 de UWorld, haga clic aquí.

Acerca de UWorld

UWorld es el líder mundial en el aprendizaje en línea dirigido a la preparación de exámenes de alto nivel. Desde 2003, UWorld ha ayudado a millones de estudiantes de grado, posgrado y profesionales a prepararse para sus exámenes.

