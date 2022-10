Comunicado de prensa de Business Wire: Valuence Holdings Inc.

El Valuence Group ofrece valor transformadorpersonalizado a todas las partes interesadas y alienta a cada una de las personas del mundo avivir la vida fiel a uno mismo. Valuence International Ltd. (Región Especial Administrativa de Hong Kong de la República Popular de China; Susumu Muguruma, representante) ha anunciado que la empresa cambió en todas las ubicaciones de Nanboya en el exterior al nombre comercial ALLU.

Fortaleciendo las ventas minoristas y el marketing en el exteriorDesde la inauguración de su primera oficina en Hong Kong en julio de 2019, Valuence ha seguido expandiendo su presencia en el exterior. La empresa ahora opera un total de 34 ubicaciones en 16 países. Valuence International también está haciendo crecer sus canales de ventas en el exterior, que incluye el lanzamiento en línea de STAR BUYERS AUCTION, un sitio de subastas entre empresas para comerciantes. Esta subasta en línea permite volver a usar a las empresas del mundo que participan. La empresa también lanzó la marca minorista ALLU para los consumidores generales en los EE. UU., expandiendo aún más sus canales de ventas. El objetivo del cambio de nombre de Nanboya a ALLU es fortalecer el marketing y atraer a los clientes ofreciendo una marca unificada para compras y ventas, con miras a lanzar ventas minoristas en los diferentes países en el futuro. ALLU significa todo para usted y se refiere al compromiso de la empresa a escuchar a los clientes, a ofrecer una amplia gama de servicios y a ser un vínculo de valor en el futuro. Además, la empresa decidió unificar sus empresas de compras de mercadería de marcas de lujo en el exterior y comercios minoristas bajo un nombre de marca familiar ALLU, apreciada por los clientes del mundo.

El Valuence Group seguirá abriendo sitios de compras bajo la marca ALLU en el exterior, fortaleciendo aún más la marca hacia la extensión de las empresas minoristas en cada país.

-- Valuence International Ltd. (https://www.valuence.inc/en/group/international/) Establecida el: 19 de noviembre de 2008 (Grupo establecido en: septiembre de 2015) Director representante y presidente: Susumu Muguruma Casa matriz: 16F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong Líneas comerciales: Compra y venta de mercaderías de marca de lujo, metales preciosos, joyas, etc.

*Valuence International Ltd. es una empresa del grupo de Valuence Holdings Inc. (Código de valores: TSE Growth Market 9270, https://www.valuence.inc/en/).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221019005076/es/

Contacto

Consultas: Oficina de Relaciones Públicas, Valuence Holdings Inc. TEL.: +81-3-4580-9983 Correo electrónico: media@valuence.inc

