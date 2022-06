Comunicado de prensa de Business Wire: Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que la Compañía presentará una queja por infracción de patente ante la Comisión de Comercio Internacional (International Trade Commission, ITC) de EE. UU. contra Ouster, Inc. (Nasdaq: OUST, OUST.WS), solicitando que la Comisión instituya una investigación en virtud del artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930. Velodyne también presentó demandas por infracción de patentes contra Ouster en el U.S District Court for the Northern District of California (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del norte de California), en busca de una orden judicial y daños monetarios.

La demanda de Velodyne solicita a la ITC que investigue las importaciones ilegales de sensores lidar de Ouster que supuestamente infringen las patentes de Velodyne relacionadas con las tecnologías lidar (patentes de EE. UU. 7 969 558 y 9 983 297). La demanda de Velodyne solicita que la ITC emita una orden de exclusión limitada y una orden de cese y desistimiento contra Ouster y el fabricante por contrato de Ouster, para prohibir la importación a los Estados Unidos de dispositivos, componentes y productos lidar rotativos de Ouster que presuntamente infringen las patentes de Velodyne.

A principios de este año, el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Circuito Federal confirmó la patentabilidad de todos los reclamos cuestionados en la patente pionera 7 969 558 de Velodyne. La patente 558 se relaciona con un novedoso sistema de medición de nubes de puntos 3D basado en LIDAR utilizado en múltiples industrias y aplicaciones. Velodyne se centra en el avance de sus sólidos productos de visión inteligente para satisfacer las grandes necesidades del mercado de la robótica, la industria, la infraestructura inteligente, los vehículos autónomos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), y la cartera de patentes de Velodyne protege la inversión sustancial que está realizando en estos avances.

"Velodyne inventó el lidar rotacional y nuestra compañía gasta recursos financieros y humanos significativos en investigación y desarrollo para avanzar en la tecnología de visión inteligente", afirmó el Dr. Ted Tewksbury, director ejecutivo de Velodyne Lidar. "Velodyne tiene un historial de proteger enérgicamente esta inversión al emprender acciones legales sólidas y exitosas contra las empresas que infringen nuestra propiedad intelectual y esta acción no es diferente".

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "estima", "proyecta", "espera", "anticipa", "prevé", "planea", "pretende", "cree", "busca", "podrá", "hará", "puede", "debería", "futuro", "propone" y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes que pueden afectar los resultados o efectos reales se incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne, o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones "Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones" y "Factores de riesgo" de las presentaciones de Velodyne ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10- K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente. Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

