Comunicado de prensa de Business Wire: Velodyne Lidar

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció que el secretario del Departamento de Transporte de EE. UU., Pete Buttigieg, visitó una implementación de la Solución de infraestructura inteligente (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) de Velodyne en una visita para destacar las inversiones del Departamento en infraestructura. Los proyectos que revisó, que incluyen IIS de Velodyne, juegan un papel clave en lo que él dijo que es el futuro de la infraestructura de transporte.

Morgan State University (Universidad Estatal Morgan), una universidad históricamente negra en Baltimore, recibió al secretario de Transporte de EE. UU., Pete Buttigieg, para una visita al campus y un recorrido por su laboratorio del Centro Nacional de Transporte. El IIS de Velodyne fue una parte destacada de la gira del Secretario en el Centro de Equidad y Movilidad Urbana de la Universidad. El secretario Buttigieg revisó varios resultados de sensores generados por Ultra Puck de Velodyne y analizó posibles aplicaciones de IIS con estudiantes de la Morgan State. La solución, implementada en asociación con Bluecity e Iteris, está instalada en una de las principales intersecciones de la universidad para recopilar datos de tráfico y análisis de seguridad.

El trabajo del Departamento de Transporte de EE. UU. para implementar nuevos programas de infraestructura significa una mayor inversión por parte del sector público en las últimas tecnologías de transporte. Los nuevos programas bajo la Ley de Infraestructura Bipartidista, como el programa de subvenciones de Calles y Caminos Seguros para Todos y SMART, promoverán la seguridad, la equidad y la sostenibilidad en nuestras carreteras.

Buttigieg dijo: "Estamos viviendo un período de cambios extraordinarios en la tecnología, algunas de las tecnologías que se están desarrollando y administrando aquí mismo".

"Estamos viendo nuestra solución en acción en todo el mundo, proporcionando datos y análisis en tiempo real sobre cosas como cuasi accidentes y actividad vulnerable de los usuarios de la carretera", dijo Sally Frykman, directora de Marketing de Velodyne Lidar. "Con las muertes de peatones en su punto más alto y representadas de manera desproporcionada en las comunidades desfavorecidas, la tecnología confiable y de alto rendimiento puede brindar la seguridad que tanto necesitan los desatendidos".

Acerca de la Solución de infraestructura inteligente IIS

La Solución de infraestructura inteligente IIS ofrece monitoreo y análisis de tráfico para mejorar la seguridad vial, la eficiencia y la calidad del aire, y ayuda a las ciudades a planificar sistemas de transporte más inteligentes y seguros. La solución de pila completa, que combina los galardonados sensores lidar de Velodyne y el software de inteligencia artificial de Bluecity, se utiliza en tres continentes, incluidos los sistemas implementados en Texas, Florida, Nevada, California, Nueva Jersey, Missouri y Canadá.

Al mejorar el flujo de tráfico y reducir la congestión, la Solución de infraestructura inteligente promueve la eficiencia energética y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero para un futuro más sostenible. Recientemente, la solución ganó los Premios a la innovación SXSW 2022 de la Conferencia y Festivales South by Southwest. En 2021, la Solución de infraestructura inteligente recibió un premio Smart 50 presentado por Smart Cities Connect para honrar los 50 proyectos de ciudades inteligentes más transformadores del mundo.

Para obtener más información sobre la solución de infraestructura inteligente, comuníquese con Ventas de Velodyne: 669.275.2526, sales@velodyne.com.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras "estima", "proyecta", "espera", "anticipa", "prevé", "planea", "pretende", "cree", "busca", "podrá", "hará", "puede", "debería", "futuro", "propone" y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes que pueden afectar los resultados o efectos reales se incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne, o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones "Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones" y "Factores de riesgo" de las presentaciones de Velodyne ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10- K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente. Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Relaciones con los Inversores de Velodyne InvestorRelations@velodyne.com

Medios de comunicación de Codeword Liv Allen velodyne@codewordagency.com

