Comunicado de prensa de Business Wire: Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que su solución de infraestructura inteligente (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) se implementó en Helsinki, Finlandia, para recoger datos de tráfico y mejorar la seguridad vial. El proyecto ha demostrado la gran precisión y el valor de la IIS en el recuento y la clasificación multimodal del tráfico, así como en la detección y el control de cuasiaccidentes.

El proyecto fue dirigido por el Forum Virium Helsinki y la ciudad de Helsinki en colaboración con Nodeon Finland y Commsignia. La solución de infraestructura inteligente, que combina los premiados sensores lidar de Velodyne y el software de IA de Bluecity, se utilizó para monitorear el flujo de tráfico en tres intersecciones en la concurrida sección Jätkäsaari de Helsinki. Además, una de las intersecciones estaba equipada con una unidad vial de sistema inteligente y cooperativo de transporte (cooperative intelligent transport system, C-ITS) que permite realizar pruebas que envían mensajes de advertencia acerca de conductores viales vulnerables en la intersección.

En el proyecto, la IIS permitió obtener una precisión de recuento promedio del 97 por ciento para el tráfico vehicular, además del tránsito de peatones y bicicletas. La solución también demostró su eficacia al detectar situaciones de cuasiaccidentes, como avanzar con el semáforo en rojo y cruzar de manera imprudente, lo que brinda información valiosa para el desarrollo de mejoras en la gestión del tráfico que permiten aumentar la seguridad. Entre los próximos pasos para el proyecto, se incluye un mayor desarrollo de las capacidades de clasificación de vehículos, la creación de una solución para uso móvil de medidas de tráfico a corto plazo y el desarrollo de una interfaz entre la IIS y los controladores de señales de tráfico.

"Velodyne Lidar ha demostrado que puede generar con precisión y confiabilidad información sobre el tráfico en intersecciones que involucran a vehículos, peatones y bicicletas, incluidos datos de clasificación y volumen, direcciones, trayectorias y velocidad", afirmó Janne Rinne, gerente del proyecto en Forum Virium Helsinki. "La solución ofrece datos precisos de detección en tiempo real a fin de respaldar las soluciones de seguridad de C-ITS, como las advertencias sobre conductores viales vulnerables que pueden ayudar a mejorar la seguridad vial".

"Nuestra solución de infraestructura inteligente ofrece los datos que necesitan los planificadores de transporte para comprender los problemas en la red de tránsito y adoptar un enfoque proactivo con respecto a la seguridad de los vehículos y los conductores viales vulnerables", expresó Laura Wrisley, vicepresidenta sénior de Ventas Mundiales en Velodyne Lidar. "Nuestra solución lidera el camino hacia la transformación de la infraestructura para lograr comunidades más seguras e inteligentes".

Acerca de la Solución de infraestructura inteligente IIS

La Solución de infraestructura inteligente IIS ofrece monitoreo y análisis de tráfico para mejorar la seguridad vial, la eficiencia y la calidad del aire, y ayuda a las ciudades a planificar sistemas de transporte más inteligentes y seguros. La solución de pila completa se utiliza en tres continentes, con sistemas implementados en Texas, Florida, Nevada, California, Nueva Jersey, Missouri y Canadá.

Los sensores lidar de Velodyne no identifican las características faciales de las personas, lo cual es una preocupación importante para las aplicaciones civiles. La tecnología lidar tiene una ventaja en relación con la privacidad sobre los sistemas gestionados solo mediante cámaras porque no registra detalles como el color del cabello y la piel. Los sensores lidar de Velodyne recopilan datos de forma confiable en cualquier condición lumínica y climática, y funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.

Al mejorar el flujo de tráfico y reducir la congestión, la Solución de infraestructura inteligente promueve la eficiencia energética y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero para un futuro más sostenible. Recientemente, la solución ganó los Premios a la innovación SXSW 2022 de la Conferencia y Festivales South by Southwest.

Para obtener más información sobre la solución de infraestructura inteligente, comuníquese con Ventas de Velodyne: 669.275.2526, sales@velodyne.com.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de sectores, que incluyen robótica, industrial, infraestructura inteligente, vehículos autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS). A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos.

