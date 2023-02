Comunicado de prensa de Business Wire: Veritas Capital

Veritas Capital ("Veritas"), uno de los principales inversores en la intersección de la tecnología y la administración pública, anunció hoy que una filial de Veritas ha cerrado la compra de Wood Mackenzie a Verisk (Nasdaq: VRSK).

Wood Mackenzie es un líder del sector que goza de prestigio internacional, con casi 50 años en el suministro de datos, análisis y perspectivas de calidad para promover el crecimiento del sector de la energía, las fuentes de energía renovables y los recursos naturales. Gracias la plataforma Wood Mackenzie Lens©, los clientes de la empresa, que operan en la vanguardia del sector energético en rápida evolución, pueden disponer de análisis y perspectivas de primer nivel para fundamentar sus decisiones cruciales. Wood Mackenzie opera en el nexo de unión de los vientos de cola actuales que impulsan a la industria energética, ofreciéndoles a los clientes servicios de datos y análisis energéticos líderes, con el propósito audaz de transformar la forma en que le damos energía al planeta. La empresa adquirida será dirigida por Mark Brinin, quien ha sido ascendido al cargo de gerente general, desde el puesto de presidente conjunto. Joe Levesque ha sido nombrado presidente y director de operaciones.

Al respecto, Mark Brinin, gerente general de Wood Mackenzie, declaró: "Estamos encantados de embarcarnos en el próximo capítulo de Wood Mackenzie en asociación con Veritas. Volver a nuestros orígenes como empresa independiente y asociarnos con una firma con la trayectoria de Veritas nos sitúa en un grupo de pares con características exclusivas y envidiables. En Veritas, hemos encontrado un socio estratégico que nos permitirá generar mayor valor para nuestros clientes, tanto en los mercados maduros a los que hemos prestado servicio durante las últimas cinco décadas, como en el sector de la energía y las energías renovables, que se encuentra en plena evolución y actualmente está impulsando la transición energética a nivel mundial".

Veritas le aporta a Wood Mackenzie un profundo conocimiento del sector y experiencia operativa. Como principal inversor en tecnología y en empresas tecnológicas que proporcionan productos críticos, software y servicios a clientes gubernamentales y comerciales en todo el mundo, Veritas colaborará con Wood Mackenzie mientras sigue consolidándose como acelerador fundamental de la transición mundial en pos de un futuro más sostenible.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Wood Mackenzie a la cartera de Veritas y asociarnos con el equipo para impulsar su próxima fase de crecimiento", manifestó por su parte Ramzi Musallam, gerente general y socio director de Veritas. "Con décadas de liderazgo e innovación en la industria energética, Wood Mackenzie está bien posicionada para ampliar y mejorar los conocimientos cruciales que le entrega a una clientela cada vez más amplia en toda la cadena de valor de la energía y las fuentes de energía renovables".

Morgan Stanley actuó como asesor financiero y Davis Polk & Wardwell LLP actuó como asesor legal de Verisk en relación con la transacción. Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuó como asesor jurídico de Veritas.

Acerca de Veritas CapitalVeritas es inversor tecnológico con una amplia trayectoria y más de 40.000 millones de dólares en activos gestionados. Se especializa en las empresas que operan en la intersección de la tecnología y la administración pública. La empresa invierte en compañías que entregan productos, software y prestan servicios cruciales, principalmente tecnología y soluciones tecnológicas, a clientes gubernamentales y comerciales de todo el mundo. Veritas apunta a generar valor transformando estratégicamente las empresas en las que invierte a través de medios orgánicos e inorgánicos.

Aprovechar la tecnología para lograr repercusiones positivas en áreas de vital importancia, como la sanidad, la educación y la seguridad nacional, es fundamental para la empresa. Veritas se enorgullece de administrar los activos nacionales, mejorando la calidad de la asistencia sanitaria y reduciendo los costos, impulsando nuestro sistema educativo y protegiendo a nuestra nación y a nuestros aliados. Para más información, visite www.veritascapital.com.

Acerca de Wood MackenzieWood Mackenzie es una fuente fidedigna de inteligencia comercial para el sector mundial de los recursos naturales. Asistimos a nuestros clientes para que puedan tomar mejores decisiones estratégicas, brindándoles análisis objetivos y asesoramiento sobre activos, empresas y mercados. Para más información, visite: www.woodmac.com o síganos en Twitter: @WoodMackenzie.

WOOD MACKENZIE es una marca comercial de Wood Mackenzie Limited y es objeto de inscripciones y/o solicitudes de marca en la Comunidad Europea, EE.UU. y otros países del mundo.

