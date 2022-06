Comunicado de prensa de Business Wire: Veza

Veza, la plataforma de seguridad de datos basada en el poder de la autorización, anunció una inversión en su ronda de financiación de la Serie C de Blackstone Innovations Investments, junto con la participación de inversores anteriores. Hasta la fecha, Veza ha recaudado un total de 110 millones de USD de inversores de primer nivel, incluidos Accel, Bain Capital, Ballistic Ventures, GV, Norwest Venture Partners, True Ventures y otros. Blackstone también seleccionó a Veza para ayudar a modernizar su seguridad de datos y control de acceso.

Veza empodera a las organizaciones al abordar el mayor desafío de ciberseguridad de la actualidad: quién puede y debe tomar qué acción sobre qué datos. A medida que el mundo se mueve cada vez más de forma virtual, nuestros comportamientos cambiantes están impulsando un cambio transformador hacia los sistemas de datos, las aplicaciones, la computación y la infraestructura de múltiples nubes. Este cambio crea una red compleja y distribuida de identidades humanas, cuentas, aplicaciones, servicios y puntos de acceso que cambian constantemente y son susceptibles a vulnerabilidades. Para abordar esto, Veza adopta un enfoque integral que reúne datos de autorización de sistemas dispares, lo que brinda a los clientes una única fuente de verdad para administrar el acceso a los datos y los controles.

"Tener un programa de seguridad cibernética de clase mundial que proteja nuestra marca, reputación, inversores y propiedad intelectual es de suma importancia para nuestra empresa, y continuamos incorporando soluciones tecnológicas innovadoras", señala Adam Fletcher, director de Seguridad de Blackstone. "Nuestro equipo siempre está buscando formas de desarrollar una visión más completa del acceso a todas nuestras aplicaciones e infraestructura en la nube que nos permita modernizar los controles de acceso de la empresa. Estamos emocionados de asociarnos con Veza para que nos ayude a lograr esto".

"Blackstone Innovations Investments se compromete a invertir en empresas de tecnología de vanguardia que creemos tendrán un impacto significativo en Blackstone, en nuestras empresas de cartera y en la industria en general. Esperamos trabajar con Veza y su impresionante equipo de liderazgo a medida que ingresan en esta próxima fase de crecimiento", comenta Stevi Petrelli, directora de Inversiones de Blackstone Innovations.

"Las instituciones a través de múltiples industrias ven a Blackstone como un ejemplo de implementación de tecnología excepcional y experiencia en ciberseguridad", afirma Tarun Thakur, director ejecutivo y cofundador de Veza. "Veza se ha beneficiado enormemente de la retroalimentación sobre los productos y los conocimientos del mercado de Blackstone. Estamos encantados de trabajar con el equipo de seguridad de Blackstone para modernizar aún más la seguridad de los datos en su entorno híbrido y de múltiples nubes".

La inversión adicional en Veza proviene de empresarios notables, incluidos Dheeraj Pandey, cofundador y director ejecutivo de DevRev y exdirector ejecutivo de Nutanix, y Lars Dalgaard, fundador de Luv Ventures, y fundador y exdirector general de SuccessFactors.

"La autorización es la fuente de la verdad cuando se trata de comprender quién tiene acceso a qué", señala Dheeraj Pandey, cofundador y director ejecutivo de DevRev. "Comprender la autorización a escala es uno de los problemas más difíciles de abordar y estoy emocionado de ver al equipo Veza traer una nueva era de identidad, arraigada en la autorización. Veza está definiendo la autorización como un estándar para proteger los datos contra el cibersecuestro de datos (ransomware) y otras formas de violación de datos".

"Los empresarios le dirán que la creación de una empresa es una de las experiencias más difíciles pero gratificantes, con un potencial real para generar un impacto", dice Lars Dalgaard, fundador de Luv Ventures, y fundador y exdirector ejecutivo de SuccessFactors. "Al evaluar cualquier empresa, busco avances técnicos profundos para una gran oportunidad de mercado, la composición del acuerdo y la tracción de la empresa, y la pasión entre los fundadores. Y estoy muy emocionado de asociarme con Tarun y Veza en la misión de construir una empresa icónica que revolucionará la industria de la seguridad de datos en las próximas décadas".

Acerca de Veza

Veza es la plataforma de seguridad de datos basada en el poder de la autorización. Nuestra plataforma está diseñada específicamente para entornos híbridos de múltiples nubes ayudándole a usar y compartir sus datos de manera segura. Veza facilita la comprensión, la gestión y el control de quién puede y debe realizar qué acción sobre qué datos. Organizamos metadatos de autorización entre proveedores de identidad, sistemas de datos, proveedores de servicios en la nube y aplicaciones, todo para abordar los desafíos de seguridad de datos más difíciles de la era moderna. Fundada en 2020, la compañía está financiada por inversores de primer nivel, incluidos Accel, Bain Capital, Ballistic Ventures, Blackstone, GV, Norwest Venture Partners y True Ventures. Para obtener más información, visítenos en veza.com. Muchas organizaciones Fortune 500, Fortune 1000 y más pequeñas utilizan su plataforma de seguridad de datos para protegerse contra el cibersecuestro de datos, modernizar el control de acceso a aplicaciones y datos críticos e implementar la seguridad data lake (lago de datos) para Snowflake y otras soluciones. Siga a Veza en LinkedIn o en Twitter @vezainc.

Acerca de Blackstone

Blackstone es el administrador de activos alternativos más grande del mundo. Buscamos crear un impacto económico positivo y valor a largo plazo para nuestros inversores, las empresas en las que invertimos y las comunidades en las que trabajamos. Hacemos esto mediante el uso de personas extraordinarias y capital flexible para ayudar a las empresas a resolver problemas. Nuestros 915 000 millones de USD en activos bajo administración incluyen vehículos de inversión enfocados en capital privado, bienes raíces, deuda pública y capital, infraestructura, ciencias de la vida, capital de crecimiento, crédito oportunista sin grado de inversión, activos reales y fondos secundarios, todo a nivel mundial. Más información disponible en www.blackstone.com. Siga a @blackstone en LinkedIn, Twitter e Instagram.

