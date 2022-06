Comunicado de prensa de Business Wire: VOOPOO

VOOPOO, una marca líder mundial de atomización electrónica, acaba de poner en marcha una cuenta atrás de siete días en su sitio web oficial, el 23 de junio, para marcar el lanzamiento de un nuevo producto con el tema "Más que infinito", que se llevará a cabo a las 10:00 p.m. (GMT+8) del 29 de junio. Al ser el primer lanzamiento de un nuevo producto de VOOPOO de este año, este lanzamiento será por demás llamativo.

¿Qué historias se compartirán en este espectáculo del 8.o aniversario?El evento de lanzamiento no sólo se lleva a cabo para presentar los productos nuevos, sino también para celebrar el octavo de fundación de VOOPOO. Desde su creación, VOOPOO se ha ganado la reputación de desarrollar una variedad de productos revolucionarios. Al mismo tiempo que promueve el desarrollo de la industria, VOOPOO ha logrado saltos en la participación de mercado, año tras año. Con mucho, VOOPOO se ha convertido en una de las marcas más destacadas en sistemas de cápsulas abiertas. VOOPOO también ha ganado varios premios Vapoouround 2022 recientemente, que son conocidos como los Oscars de la industria de la atomización y ha sido muy elogiada por la industria y los usuarios. No hay duda de que VOOPOO revelará algunas de las historias detrás de la marca en este 8.o aniversario.

¿Hay una fuerte asociación entre el símbolo del infinito y la marca VOOPOO?Los carteles publicados en el sitio web oficial y en las plataformas sociales exhiben el símbolo del infinito como elemento visual principal del lanzamiento. VOOPOO ha lanzado últimamente una serie de eventos de alto perfil en todo el mundo, ya sea el desafío "Spark Your Life Infinite Challenge" en Tik-Tok o los eventos emergentes (pop-up) organizados por artistas del grafiti en el Reino Unido e Indonesia, todos estaban fuertemente vinculados al símbolo del infinito. Ahora está claro que se organizaron para calentar el lanzamiento. Este lanzamiento, cuyo tema es "Más que infinito", pone de manifiesto que el símbolo del infinito parece convertirse en el tótem cultural de la marca VOOPOO. En cuanto al espíritu de la marca que representa el símbolo del infinito, sólo se revelará durante el lanzamiento.

¿Qué avances revolucionarios aportarán los nuevos productos en este lanzamiento?Otro aspecto destacado del lanzamiento son los nuevos productos que VOOPOO estrenará en esta ocasión. A juzgar por el contenido relevante revelado en el sitio web oficial, el estilo general de KEY VISION es muy vanguardista desde el punto de vista tecnológico y se lanzarán varios productos al mismo tiempo. Para VOOPOO, que era conocido por su innovación de productos, los nuevos productos que se presentarán también pueden hacer varios avances en cuanto a diseño y tecnología. El funcionario señaló que el lanzamiento se transmitirá en vivo en el canal oficial de YouTube de la empresa, a las 10:00 p.m. (GMT+8?el 29 de junio. En ese momento, los aficionados al vapeo mundial y los observadores de la industria no solamente serán testigos, sino que podrán participar en esta fiesta organizada por VOOPOO.

Acerca de VOOPOOVOOPOO es una marca líder en sistemas de cápsula abierta y ha ascendido rápidamente gracias a los productos DRAG, que han sido ampliamente aclamados a nivel mundial en un lapso muy breve. VOOPOO se centra en la construcción de dos plataformas tecnológicas básicas [chip] y [atomización]. VOOPOO ha desarrollado de forma creativa GENE.AI, GENE.TT y otros chips. Además, VOOPOO ha desarrollado de forma independiente tres plataformas de atomización, TPP, PNP, ITO, dirigidas a usuarios diferenciados. VOOPOO cuenta con cuatro grandes series de productos: ARGUS, DRAG, VINCI y la serie V (Doric). VOOPOO continuará desarrollando más mercados nacionales en el futuro, con el objetivo de construir una de las marcas mundiales más influyentes.

