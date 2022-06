Comunicado de prensa de Business Wire: Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA) anunció hoy su decisión de mantener sus negocios Boots y No7 Beauty Company bajo su propiedad actual. De este modo, culmina la revisión iniciada en enero de acuerdo con las prioridades estratégicas de la empresa.

Las conversaciones que WBA ha mantenido con diversas partes han sido fructíferas y generaron un gran interés entre los posibles compradores. Sin embargo, desde el lanzamiento del proceso, los mercados financieros mundiales han sufrido un cambio inesperado y dramático. Como consecuencia de la inestabilidad del mercado, que afecta considerablemente a la disponibilidad de financiación, ningún tercero ha podido hacer una oferta que refleje adecuadamente el alto valor potencial de Boots y No7 Beauty Company. Por lo tanto, WBA decidió que lo mejor para los accionistas es seguir centrándose en el crecimiento y la rentabilidad de los dos negocios.

La decisión de mantener los negocios también se vio respaldada por los buenos resultados y el crecimiento de Boots y No7 Beauty Company, que han superado las expectativas a pesar de las condiciones adversas.

Boots es el minorista principal de salud y belleza del Reino Unido y se beneficia de su posición única como una de las marcas más fiables y respetadas del país. Desde la formación de WBA a finales de 2014, la empresa ha invertido significativamente en Boots y No7 Beauty Company. Teniendo en cuenta sus activos inigualables y su potencial sin precedentes, Walgreens Boots Alliance seguirá invirtiendo en el futuro de estos dos negocios.

La directora ejecutiva, Rosalind Brewer, expresó:

"Hemos completado una revisión exhaustiva de Boots y No7 Beauty Company, cuyo resultado refleja la rápida evolución y las condiciones adversas del mercado financiero que están fuera de nuestro control. Es un momento interesante para estas empresas, que se encuentran en una posición única para seguir aprovechando las futuras oportunidades que ofrecen los crecientes mercados de la salud y la belleza. La Junta Directiva y yo estamos convencidos de que Boots y No7 Beauty Company tienen un fuerte valor fundamental y, a largo plazo, seguiremos abiertos a todas las oportunidades para maximizar el valor para los accionistas de estos negocios y de toda nuestra empresa".

Acerca de Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq: WBA), es un líder integrado de atención médica, farmacia y comercio minorista que atiende a millones de clientes y pacientes todos los días, con un legado de 170 años en la atención a las comunidades.

Un innovador global confiable en farmacia minorista con aproximadamente 13 000 ubicaciones en los EE. UU., Europa y América Latina, WBA desempeña un papel fundamental en el ecosistema de atención médica. La compañía está reinventando la atención médica local y el bienestar para todos como parte de su propósito: crear vidas más felices a través de una mejor salud. A través del despacho de medicamentos, la mejora en el acceso a una amplia gama de servicios de salud, el suministro de productos de salud y belleza de alta calidad y la comodidad en cualquier momento y lugar a través de sus plataformas digitales, WBA está dando forma al futuro de la atención médica.

WBA cuenta con más de 315 000 miembros en el equipo y presencia en nueve países a través de su cartera de marcas de consumo: Walgreens, Boots, Duane Reade, the No7 Beauty Company, Benavides en México y Ahumada en Chile. Además, WBA tiene una cartera de inversiones centradas en la atención médica ubicadas en varios países, incluidos China y los EE. UU.

La empresa se enorgullece de sus contribuciones a comunidades saludables, un planeta saludable, un lugar de trabajo inclusivo y un mercado sostenible. WBA ha sido reconocida por su compromiso con la operación sostenible: es un componente del índice Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) y fue nombrada entre los 100 Mejores Ciudadanos Corporativos 2021.

Para obtener más información sobre la compañía, ingrese a www.walgreensbootsalliance.com.

Nota de advertencia sobre las declaraciones a futuro: Todas las declaraciones en este comunicado que no son históricas son declaraciones a futuro realizadas conforme a las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones a futuro no son garantías de rendimiento futuro e implican riesgos, suposiciones e incertidumbres, incluidas las descritas en el Punto 1A (Factores de riesgo) de nuestro Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de agosto de 2021 y en otros documentos que presentamos o proporcionamos a la Comisión de Bolsa y Valores. En el caso de que alguno de estos riesgos o incertidumbres se materialice, o si se comprueba que las suposiciones subyacentes son incorrectas, los resultados actuales pueden variar considerablemente de aquellos indicados o previstos por dichas declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro se refieren solamente a la fecha en que se realizan dichas declaraciones. No asumimos, y rechazamos expresamente, cualquier deber u obligación de actualizar públicamente cualquier declaración a futuro después de la fecha de este comunicado, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, cambios en las suposiciones o por algún otro motivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

