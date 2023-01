Comunicado de prensa de Business Wire: WaterIQ Technologies

WaterIQ Technologies?, el líder en la próxima generación de soluciones ultrasónicas para combatir algas nocivas y biopelículas sin el uso de productos químicos, anunció hoy la incorporación de tres miembros a su recién formado Consejo Consultivo Científico. Los miembros designados vienen de los EE. UU., México y América del Sur y desempeñarán funciones de investigación, realizando investigaciones básicas e independientes sobre el crecimiento de algas y los mecanismos de remediación.

Entre los que se han unido al Consejo Consultivo Científico se encuentran el Dr. Paul Zimba, miembro de la facultad de investigación de la Virginia Commonwealth University; Dra. Viviana Almanza Marroquín, Algóloga, Profesora Asistente e Investigadora en Ciencias Ambientales - Centro EULA, Universidad de Concepción, Chile; y el Dr. Enrique Mora Heredia, Limnólogo y el director de Ecotono aquatic Lab, Laboratorio de Análisis de Calidad del Agua en Veracruz, México.

"La creación del Consejo Consultivo Científico es el siguiente paso en el compromiso de WaterIQ de producir investigación particular acerca de la remediación de algas", dijo el director ejecutivo y presidente de WaterIQ, Lawrence Field. "Continuamos buscando los expertos destacados en el mundo científico para mejorar el entendimiento sobre cómo la tecnología ultrasónica puede combatir los problemas ambientales causados por las algas. La asociación con los mejores científicos en la remediación de algas nos permitirá avanzar rápidamente en nuestro objetivo de desarrollar investigaciones basadas en indagaciones científicas que promueva estrategias de remediación de algas sostenibles y comprobadas sin involucrar productos químicos nocivos. Esto, a su vez, permitirá a nuestros clientes ser mejores administradores del medio ambiente".

El Consejo Consultivo Científico Científica sigue al anuncio de la Mesa Directiva de WaterIQ Technologies a medida que la compañía acelera su crecimiento en el mercado de la tecnología ultrasónica.

-- Dr. Paul Zimba: el Dr. Zimba ha trabajado en ecología acuática, incluida en las investigaciones de alcance mundial en ecosistemas marinos, estuarinos y de agua dulce. Se ha dirigido sus investigaciones en minimizar la ocurrencia y el efecto de las floraciones de algas nocivas en los sistemas naturales y acuícolas, centrándose específicamente sobre cianobacterias. El Dr. Zimba ha publicado más de 130 artículos, capítulos de libros y procedimientos, incluida la identificación de algas de taxones conocidos y nuevos, nutrientes, algas relaciones, métodos químicos y físicos para el control de la floración, así como mal sabor, percepción remota, detección de toxinas y relaciones tróficas. Actualmente es miembro de la facultad de investigación en el Rice Rivers Center de la Virginia Commonwealth University con empleo anterior con la Universidad de Texas A&M Corpus Christi y con el Departamento de Agrícola de los Estados Unidos (USDA) en el Servicio de Investigación en Agrícola.

-- Dra. Viviana Almanza Marroquín - La Dra. Marroquín es una experta en taxonomía de microalgas de aguas continentales y ecología del fitoplancton, particularmente cianobacterias y microalgas perjudiciales. Con más de 10 años de experiencia en investigación científica, la Dra. Marroquín es coautora de más de 10 estudios de investigación revisados por pares y publicados en el campo de la algología. Su enfoque actual es el estudio de la distribución y la frecuencia periódica de las floraciones de cianobacterias y microalgas eucariotas (dinoflagelados y diatomeas). La Dra. Marroquín aspira comprender mejor los factores ambientales involucrados en la formación y el desarrollo de las floraciones, el impacto que tiene en importantes recursos hídricos (agua potable, agua recreativa, riego) y las respuestas de la comunidad a su impacto.

-- Dr. Enrique Mora Heredia - El Dr. Mora tiene más de 10 años de experiencia en restauración ecológica, monitoreo de la calidad del agua en ecosistemas acuáticos y gestión de proyectos ecológicos acuáticos. Como profesional académico, el Dr. Mora ha dirigido y asesorado a estudiantes universitarios en varios proyectos de investigación sobre fuentes de contaminación en cuerpos de agua para la Universidad Veracruzana, los Institutos Tecnológicos de Tantoyuca y Martínez de la Torre y ha contribuido y liderado investigaciones publicadas sobre el control de la proliferación de algas nocivas por cianobacterias en ecosistemas de agua dulce en varias partes de México. También ha colaborado con otros científicos para brindar información e investigación para empresas privadas y dependencias gubernamentales. El Dr. Mora está afiliado a Ocean Experts (el directorio de profesionales marinos y de agua dulce), de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y la UNESCO.

WaterIQ Technologies combina un compromiso de comercialización de clase mundial, experiencia técnica, tecnología innovadora y procesos comerciales para abordar la creciente crisis mundial de algas de manera sostenible. La empresa trabaja en estrecha colaboración con los socios revendedores para erradicar el crecimiento peligroso de algas en varios mercados, incluidos los servicios públicos de agua potable, las plantas de tratamiento de aguas residuales, la agrícola en general, los campos de golf, los lagos y estanques, tratamiento de agua industrial, y cuerpos de aguas residenciales.

Acerca de WaterIQ Technologies

WaterIQ Technologies es una empresa de tecnología que diseña soluciones para proteger el agua de la contaminación por las algas y biopelículas en servicios de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, campos de golf, lagos y estanques, irrigación agrícola general y los viñedos.

WaterIQ Technologies utiliza tecnología ultrasónica de la próxima generación, diseñada para ser altamente efectiva y confiable para combatir las algas y evitar su regreso con tecnología de monitoreo a bordo para capturar datos críticos de calidad del agua de sensores y transferirlos en tiempo real para monitoreo remoto y analítica. Como resultado, los clientes pueden monitorear de forma remota la salud del agua para tratar las algas de manera sostenible. Las soluciones de WaterIQ Technologies y su personal altamente competente juegan un papel esencial en ser parte de la solución prescriptiva para restaurar el agua a su estado natural. WaterIQ Technologies es un socio de sostenibilidad ambiental de Audubon International.

WaterIQ Technologies y el logotipo de WaterIQ Technologies son marcas comerciales de WaterIQ Technologies.Todas las otras marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2023 WaterIQ Technologies. Todos los derechos reservados.

