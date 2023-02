Comunicado de prensa de Business Wire: Watts Water Technologies, Inc

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) anunció hoy que Robert J. Pagano, Jr., director ejecutivo, presidente y titular de la junta directiva, Shashank Patel, director financiero, y Diane McClintock, vicepresidenta sénior de planificación y análisis financiero y relaciones con los inversores, se presentarán virtualmente en el 33° Simposio anual de sistemas de agua, válvulas y bombas de Gabelli Funds, el jueves 23 de febrero de 2023 a partir de las 8:30 a.m. (Hora Estándar del Este).

La presentación se transmitirá por webcast. La dirección es https://gabelli.zoom.us/webinar/register/WN_ypbTBXNIQ3K0RmoCjCxSGg. Este enlace estará disponible para su reproducción hasta el 22 de febrero de 2024.

Watts Water Technologies, Inc., a través de su familia de compañías, es un fabricante global con sede en los Estados Unidos que ofrece una de las líneas de productos más amplias del mundo de plomería, calefacción y calidad del agua. Las compañías y las marcas de Watts Water ofrecen soluciones innovadoras de plomería, calefacción y calidad del agua para aplicaciones comerciales, residenciales e industriales. Para más información, visite www.watts.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230210005235/es/

Contacto

Watts Water Technologies, Inc. Diane McClintock Vicepresidenta sénior de planificación y análisis financiero y relaciones con los inversores Teléfono: 978-689-6153 investorrelations@wattswater.com

