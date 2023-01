Comunicado de prensa de Business Wire: Weber Inc.

Weber Inc. (NYSE WEBR), líder mundial en innovación, tecnología y productos para cocinar al aire libre, anunció una gama de productos nuevos e innovadores para la temporada de barbacoas de 2023 que se aproxima. Con tecnología Weber de avanzada, ingeniería de alto rendimiento, una construcción duradera y un diseño orientado al consumidor, las nuevas parrillas eléctricas, a la plancha y de pellets de la compañía son increíblemente útiles, flexibles, cómodas y les permiten a los amantes de la cocina al aire libre explorar un sinfín de sabores.

"Nuestros equipos de producto continúan ampliando los límites de la cocina al aire libre de alto rendimiento en categorías de combustibles y productos que los cocineros caseros acaban de empezar a explorar, incluyendo la parrilla eléctrica, la plancha y la parrilla de pellets", declaró Mike Jacobs, director de Operaciones de Weber. "Para desarrollar el catálogo de productos de este año, dedicamos cientos de horas a conversar y cocinar con otras personas para determinar de qué forma pueden nuestros productos ayudarles a disfrutar de cocinar en compañía alrededor de la parrilla. El resultado es una línea de productos que redefine lo que es posible cuando se cocina al aire libre, permitiendo a nuestros propietarios crear nuevas y deliciosas opciones de comida, expresar su creatividad, cocinar con mayor facilidad, control y previsibilidad, y simplificar la limpieza."

ALTA TEMPERATURA + VERSATILIDAD,LAPARRILLA ELÉCTRICA LUMIN

Lumin, la nueva parrilla eléctrica de Weber, es una parrilla multifunción de gran versatilidad. Fue diseñada para quienes cuentan con un espacio al aire libre limitado y para aquellas personas que prefieren la electricidad y que anhelan los sabores auténticos y deliciosos de la barbacoa, pero que desean una parrilla que se adapte a su estilo de vida y que refleje sus elecciones de combustible respetuosas con el medio ambiente. La parrilla Lumin es ultramoderna y cuenta con un diseño elegante que ocupa poco espacio, por lo que es ideal para espacios exteriores reducidos y donde no están permitidas otras formas de asar, como el carbón o el gas.

Para crear una experiencia de cocción eléctrica de "nivel superior", los expertos de Weber han diseñado esta parrilla única en su clase para:

-- Alcanzar altas temperaturas superiores a los 600 °F/315 °C para que los cocineros puedan conseguir ese auténtico sabor a barbacoa que tanto les gusta de los productos Weber; los propietarios pueden alcanzar altas temperaturas en 15 minutos.

-- Darle a las verduras y a las proteínas un sabor rico y ahumado a través de un método único de ahumado.

-- Cocinar verduras al vapor, salchichas estofadas y mantener calientes los alimentos cocinados mediante diferentes ajustes de cocción y accesorios especialmente diseñados.

-- Descongelar los alimentos congelados directamente en la parrilla mientras se precalienta para ahorrar tiempo y simplificar la hora de la comida a los cocineros más ocupados.

-- Facilitar la limpieza gracias a la bandeja recoge grasa de acceso frontal y las rejillas de hierro fundido esmaltado aptas para el lavavajillas.

La parrilla LUMIN también cuenta con una tapa y una caja de cocción de acero esmaltado para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión a largo plazo. Además, los ingenieros de Weber crearon una línea de accesorios que amplía aún más lo que los cocineros pueden hacer al aire libre en esta parrilla exclusiva, incluyendo un soporte, una tapa para la parrilla, un accesorio para la plancha y mucho más.

La parrilla LUMIN ya está disponible en weber.com y en los distribuidores de América y Europa. Los amantes de la cocina al aire libre pueden elegir entre modelos compactos o de tamaño normal y entre una gran variedad de colore vibrantes, como el azul claro, el azul marino, el dorado, el verde marino, el negro y el carmesí. Los modelos y colores disponibles puede variar de acuerdo a la región geográfica.

NUEVAS POSIBILIDADES, LA GAMA DE PLANCHAS DE ASAR WEBER

Los ingenieros de Weber hicieron uso de su amplia experiencia en la gestión del calor de alto rendimiento para crear planchas de tamaño completo que transforman las parrillas a gas SPIRIT® y GENESIS® en planchas de tamaño completo en cuestión de segundos y la primera plancha autónoma a gas de Weber. Con estos nuevos productos, Weber ahora ofrece la línea de planchas líder del sector.

Convierta las parrillas a gas SPIRIT y GENESIS en planchas de tamaño completo al instante

Para ayudar a los propietarios de las parrillas a gas SPIRIT y GENESIS a experimentar sin esfuerzo las diferentes opciones de menú y sabores que la cocina a la plancha tiene para ofrecer, los diseñadores de productos Weber han creado accesorios para planchas de tamaño completo, duraderos y de alta calidad. Estos accesorios se adaptan a las líneas de parrillas a gas SPIRIT y GENESIS de la compañía. Los propietarios de parrillas Weber pueden retirar fácilmente las rejillas de cocción de sus parrillas a gas y sustituirlas por una nueva plancha SPIRIT o GENESIS de tamaño completo, transformando toda la superficie de cocción en una plancha.

Las planchas SPIRIT y GENESIS de tamaño completo estarán disponibles en weber.com y en los distribuidores de América y Europa esta primavera.

Calor potente y uniforme con la plancha independiente WEBER®

La nueva plancha independiente WEBER es ideal para quienes disfrutan de cocinar al aire libre y que adoran la versatilidad, la comodidad, la amplia variedad de opciones en el menú y los deliciosos sabores que ofrece la cocina a la plancha. Esta plancha cuenta con:

-- Tecnología de quemadores especialmente diseñada que proporciona un calor potente y uniforme y es capaz de alcanzar temperaturas de 500 °F/260 °C y superiores. Además, esta tecnología hace que cocinar a la plancha sea más cómodo y controlable, incluso después de añadir alimentos fríos a la superficie de cocción.

-- Dos mesas laterales que hacen más fácil la preparación y el servicio de alimentos recién salidos de la plancha, y ganchos para que las herramientas estén "al alcance de la mano" durante el procesos de cocción.

-- Un sistema de gestión de la grasa de gran capacidad al que se accede fácilmente desde la parte delantera de la plancha para reducir la suciedad durante la limpieza.

Dos modelos, uno de 36" y otro de 28", de la plancha WEBER estarán disponibles en Estados Unidos y Canadá esta primavera. Ambos modelos incorporan, además, cajas de cocción de acero aluminizado para evitar la corrosión. La plancha WEBER de 36" también incluye ruedas de alta resistencia para facilitar su maniobrabilidad. Cada modelo cuenta con una garantía limitada de respaldo de 5 años.

Expanda las posibilidades con los nuevos accesorios para planchas Weber

Para completar su gama de planchas, Weber también ofrecerá una serie de nuevas herramientas y accesorios de alta calidad. Especialmente diseñada para cocineros principiantes y experimentados, esta colección de accesorios incluye espátulas de acero inoxidable, anillos para huevos, una prensa de hierro fundido, botellas flexibles y una cúpula para conservar los jugos de la cocción, entre otros.

PARRILLA DE PELLETS DE MADERA SMOKEFIRE® SEAR: MÁS SABOR, MÁS CAPACIDAD

Los expertos de producto de Weber continúan mejorando la galardonada línea de parrillas de pellets de leña SMOKEFIRE, con diseño de calor directo y todo-en-uno, que cuenta con un amplio rango de temperatura de 200 a 600 °que permite a los entusiastas de la parrilla sellar, ahumar y muchas cosas más.

Con todas las características de la parrilla SMOKEFIRE STEALTH de Weber, la nueva parrilla SMOKEFIRE Sear+ de color negro ofrece a los cocineros que usan pellets más capacidad, comodidad y formas de disfrutar del rico sabor ahumado como resultado del sellado perfecto. Incluye:

-- Una rejilla de cocción superior extragrande y plegable que les permita a los cocineros al aire libre disponer de un espacio más grande y flexible donde crear varios platos al mismo tiempo o comida abundante para una multitud.

-- Una mesa lateral adicional con ganchos para herramientas, que facilita la preparación de alimentos, el asado y el almacenamiento de accesorios

-- Ganchos para rejilla que simplifican el almacenamiento de la rejilla de cocción principal y superior.

-- The WEBER CRAFTED OUTDOOR KITCHEN COLLECTION® Dual-Sided Sear Grate for those coveted sear marks. This extra-large porcelain enamel grate is designed for larger foods on one side and smaller, more delicate items on the reverse side.

La parrilla de pellets SMOKEFIRE Sear+ es compatible con la línea de accesorios WEBER CRAFTED®, que transforman la parrilla en una cocina al aire libre totalmente equipada. También incorpora la tecnología WEBER CONNECT® patentada por la empresa. Esta tecnología permite a los cocineros al aire libre controlar y ajustar la configuración de la parrilla y recibir notificaciones y asistencia paso a paso en sus dispositivos inteligentes para lograr una comida perfectamente asada en todo momento.

La parrilla también incluye el exclusivo sistema de pellets de fácil limpieza de Weber, que dirige la ceniza y la grasa a un cajón extraíble. Y su acabado en esmalte de porcelana proporciona una durabilidad superior y resistencia a la corrosión a largo plazo.

Los dos modelos de parrillas de pellets SMOKEFIRE Sear+, ELX4 y ELX6, estarán disponibles en línea en el sitio weber.com y en los sitios web de los distribuidores de América esta primavera.

