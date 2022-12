Comunicado de prensa de Business Wire: Webhelp

Webhelp, líder mundial en externalización de procesos empresariales (BPO, por sus siglas en inglés) de experiencia del cliente, anuncia que este año ha logrado el mayor crecimiento global desde su creación, con operaciones que ya abarcan más de 60 países y con cerca de 125 000 empleados en todo el mundo. Webhelp también ha ganado más de 50 premios del sector este año, ha recibido el reconocimiento como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para BPO de Atención al Cliente y ha obtenido las mejores puntuaciones en Experiencia del Cliente a nivel mundial por parte del analista Everest Group.

A lo largo del año, Webhelp aumentó su presencia en 24 nuevas ubicaciones y seis nuevos países, Tailandia, Bosnia Herzegovina, Ghana, Israel, Macedonia del Norte y China. También inauguró 18 nuevas sedes en ubicaciones en las que ya estaba operando de Estados Unidos, América Latina, Asia Pacífico y Europa, Oriente Medio y África. Webhelp experimentó un fuerte crecimiento de clientes en 2022, con la incorporación de más de 240 nuevos clientes con logotipo en todo el mundo y sumando a la empresa más de 25 000 clientes que cambian las reglas del juego. En respuesta al aumento de la demanda, Webhelp siguió reforzando el trabajo híbrido y remoto a través de su propuesta Webhelp Anywhere para ofrecer lo máximo en flexibilidad y escalabilidad a los clientes y satisfacer las preferencias laborales tan cambiantes de los empleados.

"El crecimiento depende del trabajo en equipo, y todos y cada uno de nuestros empleados han desempeñado un papel en este año extraordinario para Webhelp. Nos enorgullecemos del trabajo extraordinario que realizan nuestros innovadores en nombre de nuestros clientes y esperamos continuar esta tendencia en 2023, con más inversiones en tecnología y personal, para seguir ofreciendo las mejoressoluciones posibles a nuestros clientes y a sus consumidores",declaró Olivier Duha, director ejecutivo y cofundador de Webhelp.

Webhelp concretó con éxito una serie de adquisiciones e inversiones estratégicas relevantes, incluida la adquisición de Grupo Services en LATAM, el principal proveedor brasileño de Experiencia del Cliente con soporte digital. En EMEA, Webhelp también unió fuerzas con Uitblinqers para reforzar su posición en el mercado neerlandés e hizo inversiones adicionales con Gobeyond Partners, con la creación de una práctica Nudge, una unidad estratégica que aprovecha la economía del comportamiento para ayudar a las organizaciones a obtener los mejores resultados posibles, a través de la influencia en los comportamientos de los clientes.

"Estos últimos años nos han enseñado que la conexión y la humanidad son más importantes que nunca. Es para mí un gran orgullo estar al frente de una empresa de rápido crecimiento que lidera el sector de la experiencia del cliente centrada en el ser humano y basada en la tecnología",continúa Olivier Duha.

Webhelp también se ha centrado en consolidar sus prácticas de sostenibilidad y gobernanza social y medioambiental (ESG). El 12% de sus empleados han sido contratados a través de un galardonado programa de contratación de impacto, que incluye el reclutamiento de jóvenes en situación de desventaja, iniciativas de reinserción para ayudar a las reclusas a acceder al trabajo y un ecosistema que apoya la empleabilidad de inmigrantes y refugiados. Este año, Webhelp también se asoció con SGS, empresa líder en certificación, en una iniciativa a largo plazo para salvaguardar la salud y el bienestar del personal de primera línea.

Para Webhelp, el crecimiento se basa en el deseo de actuar como socio estratégico "Blue Ocean", aprovechando una combinación de alcance global y experiencia hiperlocal que permita generar más valor para sus clientes. Las soluciones y servicios de Webhelp están diseñados para tener relevancia y ser valiosos tanto para los clientes nativos digitales como para las empresas que buscan transformar la experiencia del cliente e impulsar el valor estratégico y la diferenciación a partir de esta.

En 2023, Webhelp dará continuidad a su crecimiento estratégico, expandiéndose aún más en ubicaciones clave nuevas y actuales de todo el mundo, incluidas APAC, EMEA y América, además de invertir en personal, tecnología e innovación.

