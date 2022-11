Comunicado de prensa de Business Wire: Webhelp

Webhelp, empresa líder en la industria del BPO y experiencia del cliente a nivel mundial, anuncia su reconocimiento como principal contendiente en su primera evaluación en las Américas por parte de la empresa líder de análisis global Everest Group en su Gestión de la Experiencia del Cliente (CXM) en las Américas - PEAK Matrix® Assessment 2022. La empresa también ha sido nombrada"Major Contender & Star Performer" en la Evaluación PEAK Matrix® 2022 de la Gestión de la Experiencia del Cliente (CXM) de APAC. Por cuarto año consecutivo, el grupo ha sido identificado como Líder en EMEA en la Gestión de la Experiencia del Cliente (CXM) en EMEA de Everest Group - PEAK Matrix® Assessment 2022.

"Con el apoyo de sus adquisiciones y asociaciones estratégicas en el espacio de CX, Webhelp se ha convertido en uno de los proveedores de CXM de más rápido crecimiento en la región de las Américas en los últimos años. Ha trabajado en su posicionamiento para satisfacer las demandas de transformación de los clientes a través de ofertas como el soporte omnicanal, las soluciones digitales, las estructuras de precios híbridas y la co-creación de servicios innovadores, entre otros", dijoDavid Rickard, Vicepresidente de Everest Group.

"Como proveedor destacado en la región EMEA, Webhelp cuenta con una amplia gama de ofertas como servicios de consultoría de valor añadido, herramientas basadas en IA y CX hiperpersonalizada. Aprovecha las soluciones API y RPA para reforzar la propuesta de valor de su capacidad de ventas B2B, destacando así su preparación digital. También está impulsando la co-innovación y adoptando modelos de precios basados en el rendimiento y los resultados para permitir asociaciones estratégicas con sus clientes."

Los informes de Everest validan la estrategia de crecimiento de Webhelp, que ha visto cómo el grupo desarrolla capacidades innovadoras y amplía su huella en todo el mundo, centrándose en regiones clave y estratégicas, para establecer firmemente su posición como uno de los principales proveedores mundiales de CXM presente en más de 60 países. En los últimos 12 meses, el grupo ha crecido significativamente en América, basándose en la reciente adquisición e integración de OneLink BPO y Dynamicall. Desde el estudio CXM Peak de Everest, Webhelp también ha completado la adquisición de Grupo Services, uno de los principales proveedores de CX, BPO y de soluciones de tecnología en Brasil, dando soporte a marcas líderes de Estados Unidos y Brasil. En EMEA, Webhelp adquirió Uitblinqers, una empresa innovadora que facilita el crecimiento en los Países Bajos.

El estudio de Everest reconoce la capacidad de Webhelp para impulsar el pensamiento digital, con el apoyo de las recientes asociaciones con proveedores de tecnología que proporcionan una CX hiperpersonalizada. También destacó el programa designado por Webhelp para apoyar la experiencia del cliente para las empresas emergentes y de escala, The Nest, y la importante inversión del grupo en Webhelp Anywhere, que ayuda a los clientes a preparar el futuro de sus operaciones de CX mediante el diseño y la construcción de un modelo de entrega hecho a la medida que combina el mejor talento, servicios y apoyo en cualquier lugar del mundo.

"Estamos encantados con nuestro desempeño en los CXM PEAKs de Everest, pues esto demuestra nuestra posición como líder mundial. Esta clasificación subraya el éxito de la expansión estratégica en regiones clave como las Américas y APAC, así como la continua inversión en innovación, tecnología y en nuestra gente. Aprovechamos el aprendizaje de las evaluaciones de los analistas para mejorar continuamente los servicios y seguir apoyando a nuestros clientes en la creación de nuevas experiencias game-changing" dijo Olivier Duha, director general y cofundador de Webhelp.

La Evaluación PEAK Matrix® de Servicios CXM 2022 de Everest Group ofrece evaluaciones detalladas de 37 proveedores de servicios CXM en América; y para APAC, la investigación presenta evaluaciones detalladas de 20 proveedores de servicios CXM. En EMEA, se evaluaron 25 proveedores de servicios CXM. Cada evaluación examina los puntos fuertes y las limitaciones de los proveedores de servicios estudiados, las consideraciones de abastecimiento para los compradores, y proporciona una imagen completa del éxito en el mercado del proveedor de servicios, la visión y la estrategia, el enfoque y las capacidades del servicio, las soluciones digitales y tecnológicas, las inversiones en el dominio y los comentarios de los compradores.

Este anuncio se ha realizado tras una serie de reconocimientos por parte de los principales analistas del sector, ya que Webhelp se ha posicionado como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2022 para BPO de atención al cliente. Además, Webhelp fue nombrado el proveedor de CX más innovador en el informe Frost Radar? 2021 de Frost and Sullivan.

Sobre Webhelp

Webhelp diseña, ofrece y optimiza experiencias humanas inolvidables para el mundo digital actual, creando experiencias para clientes que cambian el juego. Desde las ventas hasta el servicio, pasando por la moderación de contenidos y la gestión de créditos, Webhelp es un socio integral en todos los recorridos de los clientes B2C y B2B. Sus más de 110.000 game-changers en más de 60 países se esfuerzan por marcar la diferencia para las marcas más interesantes del mundo. Actualmente, Webhelp es propiedad de su dirección y de Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB un consorcio de inversión líder en el mundo, a partir de noviembre de 2019). Para obtener más información sobre Webhelp, visite Webhelp.com.

