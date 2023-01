Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

El exitoso juego multijugador masivo en línea (MMORPG) para móviles MIR4 de Wemade lanzó un nuevo campo de batalla, Zona de Tundra, el 26 de enero.

Ya está abierto el nuevo campo de batalla de MIR4 "Zona de Tundra" (Gráfico: Wemade)

La Zona de Tundra consta de 5 partes: Campo de hielo del nonadragón, Palacio de hielo del nonadragón, Laberinto del nonadragón, Valle oculto de Sagitarion y Templo de Sagitarion. Los jugadores pueden completar nuevas misiones en la Zona de Tundra y comenzar nuevas aventuras para encontrar a Cheonpa, la princesa perdida.

El nivel máximo de personaje se ha aumentado hasta 180. El nivel máximo de Constitución también se ha elevado, hasta 19, y el de Fuerza interior hasta 18. Una vez alcanzado el nivel 180, los personajes podrán obtener el "Cofre de recompensas del nivel" que contiene la "Caja de invocación de pieza mística", la "Piedra de desarrollo del dragón divino épico" y mucho más, así como la "Estatua del dragón azul legendario".

Además, se ha incluido el primer Espíritu de líder de grupo, el pequeño dragón blanco Chunryu. Cuando un personaje invocado por este espíritu se convierte en líder del grupo, sus efectos se aplican a todos los miembros del grupo cercanos.

El Espíritu de agua legendario aumenta los daños del ataque (ATK DMG) de los miembros del grupo y reduce los daños (DMG) recibidos por ataques de los monstruos jefe. También puede incrementar la EXP de caza, el poder antidemonios, la probabilidad de obtener objetos y mucho más.

¡De mi batalla, a nuestra guerra! Se puede encontrar información detallada sobre MIR4 en el sitio web oficial.

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Jennifer Jung, Directora de Relaciones Públicas jennifer@wemade.com

