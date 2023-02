Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

Wemade ha actualizado la "Clan Battle" en MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M), que marca el comienzo de una guerra entre clanes.

La Clan Battle es un contenido GvG (Guild vs. Guild) en el que cada clan participa en una batalla contra el otro. Los clanes deben luchar para ocupar pilares dispersos dentro de un período específico, y el clan que ocupa la mayoría de los pilares entre un total de nueve gana la batalla.

A los miembros del clan ganador se les dará 500 Contribution Tokens. El miembro que haga la mayor contribución a la victoria del clan recibe una recompensa MVP adicional. La Clan Battle se lleva a cabo mensualmente, y los clanes recibirán Clan Coins y Contribution Tokens según las clasificaciones.

MIR M también presentó "Discipleship". Este nuevo contenido le permite a los usuarios formar un Discipleship como Mentor o Pupil y jugar con su respectivo Mentor y Pupil. Los usuarios del nivel 40 o superior pueden ser Mentors, y los de los niveles 19 a 35 pueden ser Pupils.

Cuando estén en un Discipleship, los usuarios recibirán una gama de beneficios para el crecimiento conjunto, tales como varios elementos, cinco nuevos Achievements basados en Discipleship, título de Discipleship y efectos de aficionados adicionales.

Para celebrar la actualización, se llevarán a cabo dos nuevos eventos de asistencia hasta el 27 de febrero. Los usuarios que asistan durante siete días durante el evento pueden recibir varios elementos, entre los que se incluyen Dragon Orb, Phoenix Orb, Enhancement Stone y elementos de asistencia. Además, se realizará un evento de logro de nivel para los nuevos personajes que fueron creados después de la actualización. Los usuarios pueden recibir beneficios especiales, tales como "Growth Draught", "Summoning Ticket" y mucho más, cuando alcancen un cierto nivel.

Puede encontrar más información sobre MIR M en el sitio web oficial.

