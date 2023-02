Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

Desde el 31 de enero de 2023, Wemade ofrece oficialmente su MMORPG "MIR M: Vanguard & Vagabond" (MIR M) en más de 170 países de todo el mundo.

Wemade's New MMORPG 'MIR M: Vanguard & Vagabond' Launches Worldwide. (Graphic: Wemade)

"MIR M" es un juego multijugador masivo en línea (MMORPG) que recrea "The Legend of Mir 2", el juego de propiedad intelectual representativo de Wemade que triunfó entre los jugadores de todo el mundo y lideró la moda de los juegos K. MIR M maximiza el rendimiento estratégico exclusivo del juego original con "campos de batalla cuadriculados" que aumentan la diversión de las jugadas tácticas y "vistas de cuartos" que permiten a los usuarios identificar fácilmente como está compuesta la batalla.

También incorpora un nuevo sistema de crecimiento con un alto grado de libertad llamado Mandala, que permite a los usuarios activar diferentes estados y personalizar los personajes a su manera. En los modos "Captura del Valle Oculto (Hidden Valley Capture)" y "Asedio al Castillo de Sabuk (Sabuk Castle Siege)" los usuarios pueden competir por recompensas económicas y poder.

El token de juego "DRONE" y el token de gobierno "DOGMA" se han añadido a MIR M para crear una "economía entre juegos" con MIR4. Más adelante también se lanzará el servicio de intercambio de NFT (token no fungible) para personajes y objetos del juego.

Con motivo del lanzamiento oficial de MIR M, Wemade tiene previsto organizar numerosos eventos, como Party Dungeons y Dungeon Raids, regalar varios tickets de invocación y otros objetos a través de eventos de inscripción diarios, y mucho más. Una vez que "DOGMA" y "DRONE" se añadan al "Depósito de fusión (Fusion depot)" a través del "Modelo de oferta inicial (Featured IMO)" tras el lanzamiento oficial, los tókenes se entregarán a los poseedores de "Reflect" a través de eventos promocionales.

MIR M, compatible con un total de 12 idiomas, puede descargarse desde Google Play Store, Apple App Store y el sitio web oficial.

Hay más información sobre MIR M en el sitio web oficial.

