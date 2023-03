Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

El MMORPG de Wemade MIR M: Vanguard and Vagabond (en adelante, "MIR M") celebrará su primera Captura del valle oculto el 8 de marzo a las 22:00.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005560/es/

Actualización de la Captura del valle oculto de MIR M (Gráfico: Wemade)

La Captura del valle oculto es un contenido de guerra de clanes en el que estos compiten por conquistar un "valle oculto", que es la fuente del recurso principal, el "acero oscuro". Este contenido, que se celebra todos los miércoles a las 22:00 durante una hora en la cuarta planta del Valle oculto de Bicheon, el Valle oculto serpiente y el Valle oculto Mongchon, solo estará disponible en determinados servidores en función de los resultados de gobierno.

Las votaciones de gobierno se llevan a cabo en cada mundo para la selección de servidores en los que la Captura del valle oculto esté disponible. Los usuarios pueden votar en el servidor que deseen usando la Ficha de gobierno, "DOGMA". De los 8 servidores de cada mundo, la Captura del valle oculto estará disponible en los 4 servidores que hayan recibido más votos en el gobierno.

Una vez comenzada la Captura del valle oculto, la propiedad de un valle oculto se transfiere al clan cuyo miembro haya asestado el golpe final a la roca de captura, que se encuentra en la cuarta planta de cada Valle oculto. El clan que posea la roca de captura al final de la batalla será declarado vencedor final y recibirá la propiedad del Valle oculto.

Al clan ganador se le otorga el gran poder de gestionar el almacén de acero oscuro, que es donde se recaudan todos los impuestos de acero oscuro de ese valle oculto. Cada día, el 15 % del total de acero oscuro extraído en el valle oculto se almacena en el depósito como impuesto de acero oscuro. Los impuestos de los 4 servidores en los que la Captura del valle oculto no esté disponible se asignarán a los 4 mejores servidores en función de la clasificación de gobierno. El Maestro del clan puede usar el acero oscuro acumulado como recursos del clan o asignarlo a usuarios individuales.

MIR M añadirá más contenidos de gobierno para aumentar la utilidad de la Ficha de gobierno, "DOGMA".

Además, se celebrará un nuevo evento de registro hasta el 20 de marzo. Todos los usuarios podrán obtener diversos objetos, como la "pieza de dracohierro", la "pócima de crecimiento", el "fortalecedor" y mucho más.

Además, los usuarios que superen el nivel 30 podrán disfrutar de la mazmorra del evento "Cueva secreta de Nachal" todos los días durante dos horas. Los objetos "Ficha de Nachal" obtenidos en la mazmorra del evento se pueden usar para crear varios objetos "Tique de invocación" y "Caja de libro de habilidad" en el Taller de Yoyo.

Puede encontrar más información sobre MIR M en el sitio web oficial.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230307005560/es/

Contacto

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Yeonghyun Lee, Directora de Relaciones Públicas yeonghyun@wemade.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.