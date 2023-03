Comunicado de prensa de Business Wire: Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder en consultoría y servicios de tecnología, anunció que ha sido seleccionada por Menzies Aviation, la empresa de servicios de aviación más grande del mundo, para transformar sus servicios de gestión de carga aérea.

Mediante esta asociación Menzies afianzará su posición como líder en el mercado en la gestión de cargas, ya que permitirá a la empresa aumentar sus servicios, así como el uso de nuevas tecnologías. Además, acelerará su nivel de competitividad a la vez que conserva en el centro de esta transformación a los clientes, socios, empleados y el medio ambiente.

El revolucionario producto de manejo de cargas de Wipro se diseñó mediante tecnologías nativas en la nube y abordará todas las necesidades de Menzies, así como las de la industria de carga aérea en general. Fue desarrollado para mejorar la eficiencia empresarial y optimizar la experiencia de los empleados y el servicio al cliente a través de una mayor automatización, así como proporcionar información empresarial crítica con la mejor seguridad de su clase.

El producto permitirá brindar una mayor visibilidad de la ubicación de la carga tanto para Menzies como para sus clientes, admitirá tecnología de escaneo para carga y documentación, y se integrará directamente con los sistemas operativos de los clientes, lo que dará como resultado una mayor transparencia y un seguimiento en tiempo real. También permitirá el desarrollo de nuevas tecnologías para los almacenes del futuro, incluida la robótica, los vehículos autónomos y los verdaderos entornos sin papel.

Robert Fordree, vicepresidente ejecutivo de Cargo, Menzies Aviation,señaló:"Nos complace anunciar, tras un riguroso proceso de licitación para un nuevo sistema de gestión de almacenes, nuestra asociación con Wipro, destinada a impulsar nuestra transformación tecnológica global y nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento. En Menzies, estamos comprometidos en invertir en soluciones innovadoras, como nuestros controles de inventario robóticos recientemente lanzados y la digitalización de paquetes de vuelo, y la plataforma de Wipro garantizará que podamos utilizar sistemas y productos de vanguardia en los próximos años".

"Este acuerdo permitirá la digitalización de extremo a extremo de nuestras operaciones, la estandarización de procesos, un servicio al cliente consistente y una mejor experiencia de los empleados, factores de importancia para atraer a una nueva generación de profesionales del sector de cargas. Nuestros equipos podrán utilizar un sistema operativo más alineado con la apariencia de las aplicaciones cotidianas, mientras que nuestros clientes se beneficiarán de una mayor transparencia del estado de la carga, el uso de la automatización para acelerar los procesos y la mejora de los procedimientos de seguridad y protección", agregó Fordree.

Omkar Nisal, director gerente para las regiones de Reino Unido e Irlanda, Wipro Limited,comentó:"Para Wipro es un honor asociarse con Menzies Aviation, una potencia mundial en servicios de aviación. Esta colaboración nos permite aprovechar las amplias capacidades tecnológicas de Wipro, junto con la vasta experiencia en gestión y manejo de carga de Menzies, para ofrecer un producto que ayudará a revolucionar la industria de carga aérea. Nos complace ofrecer una solución de manejo de carga moderna y contemporánea diseñada con las últimas tecnologías que respaldará los planes de crecimiento y transformación de carga aérea de Menzies. El nuevo producto de Wipro es radicalmente simple de usar a través de un paradigma de experiencia de usuario reinventado. También abordará la necesidad urgente de mejorar la eficiencia en la cadena de suministro impulsada por el tremendo crecimiento en el comercio electrónico, al tiempo que mejora los procesos en la carga aérea. Continuaremos aprovechando la gran destreza tecnológica de Wipro e invertiremos en el producto para ofrecer soluciones líderes en la industria a Menzies y la industria de la carga aérea".

Menzies implementará el producto Wipro en cinco ubicaciones de carga aérea: Bucarest en Rumania; Wellington, Christchurch y Auckland en Nueva Zelanda; y Macao en China, para fines de 2023, con planes adicionales para implementarlo por completo en la red global de Menzies para fines de 2024.

