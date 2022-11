Comunicado de prensa de Business Wire: Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), una empresa líder en servicios y asesoramiento tecnológico, anunció el lanzamiento de su nueva Skills Guild en Amazon Web Services (AWS) at AWS re:Invent 2022. AWS Skills Guild es un programa integral de habilitación para grandes empresas que les permite desarrollar habilidades de nube mediante oportunidades de capacitación en AWS. Wipro Step Up utilizará el marco de trabajo AWS Skills Guild para transformar la forma en la que los empleados se comunican con los clientes en sus recorridos de AWS Cloud.

"A medida que el mundo evoluciona y la nube se vuelve la base del éxito comercial, reforzamos nuestras alianzas estratégicas para potenciar las metas comerciales de nuestros clientes y ayudarlos a generar ventajas competitivas en un escenario que cambia con rapidez", comentó Jason Eichenholz, vicepresidente senior y líder global de Ecosistemas y Asociaciones, Wipro Limited. "Nuestro programa Skills Guild amplía nuestras capacidades de nube existentes y profundiza nuestras capacidades en AWS para que los clientes puedan generar un ROI acelerado con sus inversiones en AWS Cloud".

Expandiendo su conocimiento en Wipro FullStride Cloud Services, AWS Skills Guild le proveerá de técnicos expertos de Wipro junto con las capacidades de AWS Cloud necesarias para generar un mayor compromiso con los clientes. El programa transformará la forma en que Wipro se comunica y colabora con los clientes, ayudando a construir relaciones comerciales con garantía de futuro y generar innovación continua en AWS Cloud.

"La adopción de la nube ayuda a los negocios a crecer, expandirse e innovar con una agilidad extra, y genera un cambio cultural de impacto en los departamentos de una organización", comentó Maureen Lonergan, vicepresidente de Capacitación y Certificación, AWS Inc. "Wipro está creando una cultura de empleados capacitados que tengan la seguridad para innovar más rápidamente, experimentar más, convertir las necesidades de los clientes en soluciones y generar una transformación digital a gran escala en las empresas".

La primera fase de Step Up AWS Skills Guild se iniciará en diciembre de 2022 y, luego, irá expandiéndose a todos los empleados, aumentando de forma significativa la cantidad de empleados con AWS Certifications.

"Estamos entusiasmados de colaborar con AWS en esta iniciativa de capacitación a gran escala, que ayudará a nuestros empleados a conseguir una fluidez intraorganizacional para los trabajos en la nube y profundizará nuestro compromiso con los clientes, permitiendo que nos adaptemos mejor a sus necesidades de cada momento", dijo Arun Kumar Melkote, vicepresidente y líder de operaciones, Wipro FullStride Cloud Services, Wipro Limited."En Wipro, nuestro objetivo es fomentar una cultura de aprendizaje continuo, y el programa AWS Skills Guild subraya nuestro compromiso de elevar las habilidades de nuestros empleados para que puedan entregar más valor y mejores resultados a nuestro clientes".

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder en servicios tecnológicos y consultoría centrada en la creación de soluciones innovadoras que abordan las necesidades de transformación digital más complejas de los clientes. Aprovechando nuestra cartera integral de capacidades en consultoría, diseño, ingeniería y operaciones, ayudamos a los clientes a hacer realidad sus ambiciones más audaces y a construir negocios sostenibles y preparados para el futuro. Con más de 250 000 empleados y socios comerciales en 66 países, cumplimos la promesa de ayudar a nuestros clientes, colegas y comunidades a prosperar en un mundo en constante cambio. Para obtener más información, visítenos en www.wipro.com.

