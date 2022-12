Comunicado de prensa de Business Wire: World AI Cannes Festival

Del 9 al 11 de febrero de 2023, la ciudad de Cannes, al sur de Francia, se convertirá una vez más en el centro neurálgico del mundo en lo que respecta a la inteligencia artificial con el World AI Cannes Festival (Festival mundial de inteligencia artificial de Cannes), el primer evento mundial dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial, a los líderes tecnológicos que la están innovando, y a los problemas económicos, humanísticos y sociales que repercutirán la vida de todos en el futuro cercano.

Una segunda edición con un programa rico

La edición 2023 del festival comprenderá varias áreas temáticas, lo que le permitirá a la inteligencia artificial mostrar todas sus facetas. Cada área albergará empresas y actores de la inteligencia artificial que presentarán sus soluciones y ofrecerán demostraciones y experiencias inmersivas. Para la segunda edición, las áreas temáticas se centrarán en las aplicaciones nuevas de inteligencia artificial en los sectores de robótica, videojuegos, catering, deportes y bienestar.

Además, esta nueva edición también recibirá a algunos países a través de pabellones internacionales(Suiza, Escandinavia, Italia, Corea, Israel, Canadá). El festival es una oportunidad para que los visitantes hagan un recorrido mundial de inteligencia artificial y descubran empresas nuevas que cambiarán el futuro del sector tecnológico. También estarán presentes las mejores universidades del mundo y los mejores investigadores de inteligencia artificial.

Primeros oradores reconocidos que se presentarán en el WAICF 2023

Faltando dos meses con su comienzo, el WAICF anunció algunas de las primeras figuras entre los oradores nacionales e internacionales que participarán, provenientes de círculos profesionales, autoridades de investigación y autoridades públicas:

-- Chad ARONSON, Director mundial de automatización inteligente COE de UBER,

-- Divya DWIVEDI, abogada en la CORTE SUPREMA DE INDIA

-- Oren ETZIONI, gerente general de Allen Institute for AI,

-- Lila IBRAHIM, Directora de operaciones en DEEPMIND,

-- Luc JULIA, Director científico en RENAULT,

-- Yann LECUN, vicepresidente y director científico de AI en META AI,

-- Alberto PRADO, vicepresidente y director mundial de Digital & Partnership, I+D en UNILEVER

-- Stuart RUSSEL, Profesor de Informática y Michael H. Smith y Lotfi A. Zadeh, presidente de ingeniería de la UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, BERKELEY

-- Manuela VELOSO, Directora de investigación de AI enJ. P. MORGAN CHASE

-- Miriam VOGEL, Presidente y gerente general en EqualAI,

Se espera que participen más de cien oradores en esta nueva edición, quienes aportarán una perspectiva general de la inteligencia artificial y su diversidad a través de 5 categorías de conferencias:

-- AI PARA LA SOCIEDAD: comprenda los beneficios de la inteligencia artificial en la sociedad, el planeta y los desafíos que nos esperan en el futuro.

-- AI PRESENTE Y FUTURO: explore lo que la inteligencia artificial puede hacer en el presente para imaginar qué innovaciones traerá la sociedad y las empresas en el futuro.

-- AI ESTRATEGIA: obtenga conocimientos clave para mejorar su estrategia de inteligencia artificial y llevar a su empresa al siguiente nivel.

-- AI TECNOLOGÍA: aprenda cómo optimizar las diferentes tecnologías de inteligencia artificial y entrenar su mentalidad innovadora con oradores de alto nivel.

-- AI APLICACIONES: obtenga una perspectiva general sobre los avances que la inteligencia artificial puede aportar a las empresas, con el foco en diferentes industrias.

Acreditaciones de prensaPara solicitar su acreditación para el WAICF, póngase en contacto con el equipo de relaciones públicas en waicf@agence-profile.com.

Acerca de WAICFEl World AI Cannes Festival nació a partir del deseo de reunir a las empresas e individuos que se dedican a la inteligencia artificial. El festival invita a los participantes, provenientes de contextos ricos y diversos, a descubrir y comprender las formas en que la inteligencia artificial repercute en nuestro día a día. El World AI Cannes Festival también representa una oportunidad única para que las empresas conozcan a ideas innovadoras, información novedosa y descubrimientos nuevos. Se les pedirá a las empresas que exhiban sus conocimientos y experiencia y que se conecten con los líderes y tomadores de decisiones de la industria.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005438/es/

Contacto

Contacto de prensa: Perfil de la agencia waicf@agence-profile.com Jennifer Loison +33 6 10 22 52 37 Shérazade El Houari +33 6 22 35 69 79

