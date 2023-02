Comunicado de prensa de Business Wire: World View Enterprises Inc.

World View, líder mundial en exploración y vuelos estratosféricos, anuncia que Ian Thomas ha sido nombrado director de ingresos. Thomas aporta más de 30 años de experiencia en la ampliación de empresas mundiales, con 15 años en The Boeing Company, donde desempeñó diversos cargos directivos en Estados Unidos y Europa, y posteriormente dirigió las operaciones de la empresa, de forma sucesiva, en el Reino Unido, India, Australia y China.

"World View se enorgullece de estar a la vanguardia en la exploración estratosférica. En la continua expansión de nuestro alcance global, es clave que nuestra empresa esté dirigida por un líder que encarne nuestra misión: inspirar, crear y explorar nuevas perspectivas para un futuro radicalmente mejor", declaró Ryan M. Hartman, presidente y director ejecutivo de World View. "La amplia experiencia de Ian en escalar con éxito negocios en mercados relevantes, así como su capacidad para impulsar asociaciones estratégicas que llenen un vacío crítico en el sector de las imágenes y los análisis espaciales, serán fundamentales para la próxima fase de crecimiento de World View".

Thomas estará al frente del desarrollo del negocio internacional de la empresa y será responsable de ampliar la cuota de mercado mundial de World View a medida que la empresa crece y diversifica su negocio de teledetección. Se centrará en nuevos sectores que puedan beneficiarse de las ventajas únicas que ofrece la teledetección a través de la estratósfera y en ofrecer capacidades que no están disponibles con las imágenes por satélite tradicionales o la monitorización con aviones.

Thomas dirigió las operaciones de Boeing en cuatro de los mayores mercados aeroespaciales del mundo, y contribuyó a garantizar la venta y aprobación de miles de millones de dólares en aviones comerciales y productos y servicios de defensa. Además de su labor en Boeing, trabajó en la oficina de políticas de la OTAN en el Pentágono y ha escrito numerosos artículos sobre temas de defensa y seguridad de Estados Unidos y los Aliados.

"Es un honor para mí unirme al equipo de World View durante este emocionante momento de crecimiento para la empresa y para el mercado mundial de la teledetección", declaró Thomas. "Las tecnologías de World View aportan una capacidad crítica a una enorme variedad de clientes gubernamentales e industriales en un campo cada vez más amplio de casos de uso. Estoy deseando apoyar la expansión de nuestro negocio de World View y hacer crecer una empresa global altamente rentable".

A principios de este año, World View anunció sus planes de salir a bolsa a través de un acuerdo como sociedad con propósito especial de adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés) con Leo Holdings Corp. II ("Leo") (NYSE: LHC). La transacción valora la empresa combinada en un valor empresarial proforma de aproximadamente 350 millones de dólares. World View tiene previsto utilizar el capital para expandir su negocio global de teledetección a nuevos mercados, introduciendo casos de uso, nuevos y existentes, en este campo en evolución y en esta economía en crecimiento.

Para obtener más información sobre la experiencia de World View como pionero de la economía estratosférica, visite worldview.space.

Acerca de World View

World View Enterprises Inc. ("World View"), fundada en 2012, es una empresa líder mundial en exploración estratosférica con sede en Tucson, Arizona. World View, con una trayectoria demostrada de logros en el sector de los globos estratosféricos, está liderando una nueva era de exploración para llevar la comprensión y apreciación de la Tierra por parte de la humanidad a nuevos niveles inspiradores. Con una visión más nítida para un futuro más brillante, World View nace inspirar, crear y explorar nuevas perspectivas para un futuro sustancialmente mejor. A través de su negocio heredado de teledetección e imágenes Stratollite® y de sus apasionantes capacidades futuras con misiones de investigación e ingeniería, turismo y exploración espaciales, World View trabaja para garantizar su máximo objetivo: honrar el planeta para que las generaciones futuras se sientan bendecidas por poder llamarlo hogar. Para más información, visite worldview.space.

Acerca de Leo Holdings Corp. II y Leo Holdings

Leo Holdings Corp. II ("Leo"), que actualmente cotiza en la Bolsa de Nueva York con el símbolo LHC, es una sociedad con propósito especial de adquisición que invierte en empresas de crecimiento impulsadas por emprendedores que aspiran a transformar sectores o modelos de negocio existentes, así como en empresas posicionadas para prosperar en esta era de la información digital en evolución, en la que los cambios en el comportamiento de los consumidores crean la oportunidad de obtener beneficios extraordinarios. Leo Holdings Corp. II forma parte de una iniciativa de adquisición de empresas con fines especiales, Leo Holdings. Esta fue creada por los directivos de Lion Capital, dirigida por Lyndon Lea, fundador y socio gerente. El equipo directivo de Leo Holdings cuenta con una amplia experiencia en la propiedad y explotación de empresas a escala mundial y lleva más de 20 años trabajando de forma conjunta. Para más información, visite https://leoholdings.com/.

Declaración preventiva respecto a las declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones incluidas en el presente comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas a efectos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como "cree", "puede", "será", "estimar", "continuar", "anticipa", "pretende", "espera", "debería", "haría", "planifica", "predecir", "potencial", "parece", "busca", "futuro", "perspectiva" y expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuros o que no son declaraciones de hechos históricos. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos presentes o históricos incluidas en este comunicado de prensa, incluidas las relativas a la combinación comercial propuesta de World View con Leo (la "Combinación comercial"), la capacidad de Leo para consumar las transacciones propuestas, los beneficios previstos de las transacciones propuestas y el rendimiento financiero futuro de la empresa combinada, incluida la estrategia de la empresa combinada, las operaciones futuras, la posición financiera estimada, el crecimiento estimado de los ingresos, las expectativas de perspectivas, el crecimiento estimado del mercado, el tamaño y las oportunidades, el calendario y el proceso de desarrollo estimados, las aprobaciones previstas de los organismos reguladores y los plazos correspondientes, los planes y objetivos de la dirección, y las capacidades futuras de World View, las oportunidades de productos y mercados, la capacidad de obtener y mantener relaciones estratégicas, las capacidades de teledetección y el potencial de crecimiento, y las expectativas relativas al crecimiento de los mercados de teledetección y turismo espacial, entre otras, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en varios supuestos, que se identifican o no en el presente comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la dirección de World View y Leo, y no son predicciones de resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no tiene intención de servir como garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversionista como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de los supuestos. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de World View y Leo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen los siguientes: la incapacidad de las partes para consumar con éxito o de forma oportuna la Combinación comercial, incluido el riesgo de que no se obtenga cualquier aprobación regulatoria requerida, se retrase o esté sujeta a condiciones imprevistas que podrían afectar negativamente a la empresa combinada o que no se obtengan los beneficios esperados de la Combinación comercial; el riesgo de que la Combinación comercial no se complete antes de la fecha límite de combinación comercial de Leo; la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de la Combinación comercial; riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada con respecto a World View; la aparición de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión del acuerdo definitivo de combinación comercial; el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción sobre las relaciones comerciales, los resultados operativos y los negocios de World View en general; los riesgos de que la Combinación comercial perturbe los planes y operaciones actuales de World View; los riesgos relacionados con las necesidades de capital de World View y su capacidad para obtener la financiación adecuada; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra World View o contra Leo en relación con la Combinación comercial o cualquier acuerdo relacionado; la capacidad para mantener la cotización de los valores de Leo en una bolsa de valores nacional; los cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y legales nacionales y extranjeras y los cambios en la estructura de capital combinada; la capacidad de implementar planes de negocio, previsiones y otras expectativas tras la finalización de la Combinación comercial, e identificar y aprovechar oportunidades adicionales; los riesgos relacionados con el despliegue del negocio de World View y el calendario de los hitos comerciales esperados; los efectos de la competencia en el negocio de World View; los riesgos de operar y gestionar de forma eficaz el crecimiento en condiciones macroeconómicas cambiantes e inciertas, como la alta inflación y los entornos recesivos; los riesgos para el negocio de World View si los procesos internos y los sistemas de tecnología de la información no se mantienen adecuadamente; los riesgos asociados a la dependencia operativa de World View de contratistas independientes y terceros; los riesgos asociados a la dependencia de World View de determinados proveedores, incluidas las recientes ralentizaciones e interrupciones de la cadena de suministro global; los riesgos e incertidumbres relacionados con las operaciones internacionales de World View, incluidas las posibles restricciones a las inversiones transfronterizas que podrían perjudicar la posición financiera de World View; la capacidad de lograr mejores márgenes y eficiencia de costos; los riesgos continuos relacionados con la pandemia de COVID 19; y los riesgos asociados con la capacidad de World View para desarrollar sus productos y lograr las aprobaciones regulatorias o hitos en los plazos esperados o en su totalidad. Esta lista de factores no es exhaustiva. Se ruega considerar detenidamente los factores anteriores y los demás riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de riesgo" del prospecto final de la declaración de registro de Leo en el formulario S-1, en su versión modificada (expediente nº 333-249676), la declaración de registro en el formulario S-4 que Leo presentará ante la SEC y demás documentos presentados o que Leo pueda presentar ocasionalmente ante la SEC. Estos documentos identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los acontecimientos y resultados reales difirieran de forma sustancial de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestros supuestos resultan incorrectos, los resultados reales podrían diferir de forma sustancial de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Pueden existir riesgos adicionales que ni Leo ni World View conozcan en la actualidad o que Leo o World View consideren irrelevantes a fecha de hoy, y que también podrían provocar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o previsiones de Leo y World View sobre futuros acontecimientos y opiniones a fecha del presente. Leo y World View prevén que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Leo y World View. Sin embargo, si bien Leo y World View pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Leo y World View renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Leo y World View en ninguna fecha posterior a la fecha del presente comunicado de prensa. Por lo tanto, no debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Cierta información sobre datos de mercado incluida en este comunicado de prensa se basa en las estimaciones de la dirección de World View y Leo. World View y Leo obtuvieron los datos sobre el sector, el mercado y la posición competitiva utilizados en este comunicado de prensa a partir de estimaciones e investigaciones internas, así como de publicaciones e investigaciones del sector, encuestas y estudios realizados por terceros. World View y Leo consideran que sus estimaciones son exactas en la fecha del presente comunicado de prensa. Sin embargo, esta información puede resultar inexacta debido al método por el cual World View o Leo obtuvieron algunos de los datos para sus estimaciones o porque esta información no siempre puede ser verificada como consecuencia de los límites en la disponibilidad y confiabilidad de los datos en bruto y la naturaleza voluntaria del proceso de recopilación de datos.

Información importante

Leo tiene la intención de presentar ante la SEC una Declaración de registro en el Formulario S-4 (enmendado o complementado, la "Declaración de registro"), que incluirá una declaración de poder/prospecto preliminar de Leo, que será tanto la declaración de poder que se distribuirá a los tenedores de acciones ordinarias de Leo en relación con la solicitud de representación para el voto por parte de los accionistas de Leo con respecto a la Combinación comercial propuesta y asuntos relacionados, tal como se describe en la Declaración de registro, así como el prospecto relacionado con la oferta y venta de los valores que se emitirán en la Combinación de Negocios. Una vez que la Declaración de registro se declare efectiva, Leo enviará por correo una declaración de poder/prospecto definitivo y otros documentos relevantes a sus accionistas. Se recomienda a los accionistas de Leo y a otras personas interesadas que lean, cuando estén disponibles, el prospecto/la declaración de poder preliminar y las enmiendas pertinentes, y el prospecto/la declaración de poder definitiva en relación con la solicitud de poderes de Leo para su junta de accionistas, a llevarse a cabo para aprobar la Combinación comercial y asuntos relacionados, dado que la declaración de poder/el prospecto contendrá información importante sobre Leo y World View y la combinación comercial propuesta.

La declaración de poder/el prospecto definitivo se enviarán por correo a los accionistas de Leo a partir de una fecha de registro que se establecerá para la votación sobre la Combinación comercial propuesta y los asuntos relacionados. Los accionistas pueden obtener gratuitamente copias de la declaración de poder/prospecto, cuando estén disponibles, en el sitio web de la SEC www.sec.gov o dirigiendo una solicitud a: Leo Holdings Corp. II, 21 Grosvenor Pl, London SW1X 7HF, United Kingdom o enviando un correo electrónico a brown@leo.holdings.

Participantes en la solicitud

Este comunicado de prensa no es una solicitud de representación de ningún inversionista o tenedor de valores. Sin embargo, se puede considerar que Leo, World View y Leo Investors II Limited Partnership y sus respectivos directores, funcionarios y otros miembros de la gerencia y empleados participan en la solicitud de representación de los accionistas de Leo con respecto a la combinación de negocios propuesta y asuntos relacionados. Los inversionistas y los tenedores de valores pueden obtener información más detallada sobre los nombres, las afiliaciones y los intereses de los directores y funcionarios de Leo y World View en la declaración de poder/el prospecto relacionado con la combinación comercial propuesta cuando se presente ante la SEC. Estos documentos pueden obtenerse gratuitamente de las fuentes indicadas anteriormente.

Sin oferta ni solicitud

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no pretende ni constituye una oferta de venta, la solicitud de una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra o suscripción de valores, o una solicitud de cualquier voto de aprobación. Asimismo, no habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas, y de otra manera de conformidad con la ley aplicable.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

