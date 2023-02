Comunicado de prensa de Business Wire: World Meteorological Organization (WMO)

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MoFAIC, por sus siglas en inglés) de los EAU ha nombrado a su excelencia el Dr. Abdulla Al Mandous, director general del Centro Nacional de Meteorología (NCM, por sus siglas en inglés), candidato oficial de los EAU a la presidencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En la actualidad, el Dr. Al Mandous es representante permanente de los EAU ante la OMM y presidente de la Asociación Regional II (Asia) de la OMM.

His Excellency Dr. Abdulla Al Mandous, the Director General of the National Center of Meteorology (NCM) (Photo: AETOSWire)

El Dr. Al Mandous, que cuenta con más de 30 años de experiencia en meteorología y climatología, es muy conocido en toda la comunidad meteorológica y climática mundial y fue nombrado por la OMM miembro de su Equipo de Expertos en Modificación del Tiempo en abril de 2021.

El Dr. Abdulla Al Mandous declaró: "El anuncio oficial de los EAU respaldando mi candidatura a la presidencia de la OMM reitera la importancia que el país concede a la meteorología, el tiempo, el clima y las cuestiones relacionadas con el agua y el medioambiente. Para los EAU es una prioridad máxima asegurarse de poner en común su experiencia y capital humano con otras organizaciones nacionales y mundiales con el fin de acelerar el desarrollo de sistemas integrales de alerta temprana para prevenir los efectos de las catástrofes naturales".

Shaima Mohammed Al Ali, directora de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, declaró: "En esta época en la que el mundo se enfrenta a múltiples retos debido al cambio climático y ante la próxima presidencia de los EAU de la COP 28 durante noviembre de 2023, la candidatura del Dr. Abdulla Al Mandous para presidir la OMM es una decisión oportuna por parte de los EAU dada su experiencia y trayectoria al frente de varias entidades meteorológicas nacionales, regionales e internacionales. Es la persona adecuada para dirigir la OMM en el futuro y garantizar que la organización siga desempeñando un papel vital de apoyo al desarrollo sostenible de las naciones de todo el mundo".

Como representante oficial de los Emiratos Árabes Unidos para la presidencia de la OMM, el Dr. Al Mandous buscará acelerar una acción coordinada a nivel internacional para lograr que el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas garantice que "todas las personas de la Tierra estén protegidas por Sistemas de Alerta Temprana en los próximos cinco años". Su enfoque basado en cinco pilares se centra en apoyar el papel de los Presidentes y Representantes Permanentes de las Asociaciones Regionales, hacer realidad la "Alerta temprana para todos", impulsar la investigación informática de alta resolución sobre el clima, lograr el reconocimiento de la OMM por la Sociedad Mundial y tomar medidas proactivas en materia de seguridad del agua e investigación en energías renovables.

*Fuente:AETOSWire

