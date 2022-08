Comunicado de prensa de Business Wire: Xpansiv

Xpansiv, la plataforma de infraestructura de mercado más importante para las materias primas medioambientales y del carbono, acaba de completar la adquisición de APX, el líder en infraestructura de registro para los mercados de la energía y medioambientales. Con esta adquisición se combinan dos innovadores con las tecnologías y capacidades necesarias para permitir que los mercados se amplíen con liquidez y eficiencia.

Xpansiv pone en contacto a compradores y vendedores de materias primas medioambientales y ofrece datos de mercado para las compensaciones voluntarias de carbono, los créditos de energía renovable y los combustibles bajos en carbono, que son elementos fundamentales para la descarbonización. El ecosistema cada vez más amplio de Xpansiv apoya a las empresas que quieren cumplir sus objetivos medioambientales y de reducción de las emisiones.

Xpansiv y APX son socios estratégicos desde hace tiempo, y la bolsa de Xpansiv CBL está totalmente integrada con los principales registros que operan en la infraestructura de APX. En marzo de 2022, Xpansiv se hizo con una participación minoritaria del 20 % en APX.

A principios de mes, Blackstone anunció que los fondos gestionados por Blackstone Energy Partners ("Blackstone") habían comprometido 400 millones de dólares para liderar una inversión estratégica en Xpansiv. La inyección de capital de Blackstone permitió a Xpansiv concretar la adquisición de APX.

"Con la incorporación de APX se consigue la integración en todo el ciclo de vida de las materias primas medioambientales", comentó Nathan Rockliff, director de estrategia de Xpansiv. "Desde la infraestructura de registro hasta la gestión de carteras, la bolsa y la inteligencia de mercado, ayudamos a las empresas a cumplir de forma eficiente sus compromisos medioambientales con el alcance y la transparencia necesarios".

"A través de los años de asociación con Xpansiv, nuestras empresas han llegado a compartir una visión común para una infraestructura de mercado escalable y altamente integrada", explicó Joe Varnas, director ejecutivo de APX. "Con nuestras capacidades combinadas, impulsamos la transición del mundo hacia la energía limpia y la sostenibilidad".

"Nos satisface aumentar nuestra oferta a los clientes en este ámbito para incluir las extraordinarias herramientas y servicios de registro de APX", declaró John Melby, presidente y director de operaciones de Xpansiv. "Con la ampliación de nuestra ya sólida infraestructura, ofrecemos a los participantes del mercado las herramientas más innovadoras que necesitan para crecer, así como la plataforma para apoyar sus objetivos climáticos y en materia medioambiental, social y de gobierno".

Perella Weinberg Partners LP es el asesor financiero exclusivo de Xpansiv, y Venable LLP lo asesora jurídicamente. Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo de APX, mientras que DLA Piper lo hace como asesor jurídico.

Acerca de Xpansiv

Xpansiv aporta la infraestructura de mercado y la plataforma de datos para materias primas de carbono, renovables y energía digital. Con "Intelligent Commodities" se aporta transparencia y liquidez a los mercados, lo que permite a los participantes valorar la energía, el carbono y el agua de cara a los desafíos de un mundo en el que sobra la información pero los recursos son limitados. Las principales unidades de negocio de la empresa son CBL, la mayor bolsa al contado diario de materias primas ESG, incluidos el carbono, los certificados de energías renovables y el gas natural digital; H2OX, la principal bolsa al contado diario de agua; XSignals, que proporciona datos de mercado históricos y al final del día; EMA, el principal sistema de gestión de carteras multirregistro para todas las materias primas medioambientales; y APX, el principal proveedor de infraestructura de registro para los mercados de la energía y medioambientales. Xpansiv es el nexo digital donde se fusionan la sostenibilidad y los indicadores de precios. Xpansiv.com

Acerca de APX

APX es el proveedor líder de tecnología innovadora y soluciones dinámicas de servicios integrales para los mercados de materias primas medioambientales y de energía. Sus 25 años de historia y experiencia incluyen los mercados de créditos de carbono y energías renovables, los mercados de materias primas sostenibles, la gestión de activos de generación de energía, los mercados de energía física y la administración de programas de respuesta ante la demanda. Así, APX presta servicio a un conjunto de clientes muy variado en todo el mundo, incluidos organismos de normalización, entidades reguladoras, gubernamentales y ONG. Con sede en San José, California, APX se dedica a suministrar soluciones de mercado punteras sobre una base de confianza, integridad y experiencia. APX.com

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220801005409/es/

Contacto

Rob Dalton, Xpansiv, pr@xpansiv.com Charlie Morrow y Taylor Fenske, Cognito Media, xpansiv@cognitomedia.com

