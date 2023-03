Comunicado de prensa de Business Wire: Z Capital Group, L.L.C.

Z Capital Group, L.L.C. ("ZCG") anunció hoy que firmó como socio del equipo Scuderia Ferrari para la temporada 2023. A través de esta asociación, el logotipo de ZCG aparecerá en los colores distintivos del SF-23 a partir del Gran Premio de Bahrein, la primera ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2023.

"ZCG comparte el firme compromiso de Scuderia Ferrari con la innovación y la excelencia", afirmó James Zenni, fundador, presidente y CEO de ZCG. "Esta es una oportunidad única de asociarnos con una de las marcas más emblemáticas del deporte y de llegar a millones de aficionados y entusiastas de la Fórmula 1 en todo el mundo". Ferrari ha sido un actor central a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Estamos encantados de apoyar al equipo a medida que entra en la temporada 2023 en busca de su récord de 17º campeonato".

"Operando al más alto nivel en el mundo del automovilismo, siempre estamos buscando socios que compartan nuestra perspectiva global y dedicación a un rendimiento sin precedentes", afirmó Lorenzo Giorgetti, jefe de Ingresos de Carreras de Scuderia Ferrari. "Estamos encantados de dar la bienvenida a ZCG como socio del equipo y no podemos esperar a construir juntos esta asociación en el próximo año".

La Fórmula 1, que ya es una de las competiciones automovilísticas más emocionantes y prestigiosas del mundo, ha experimentado un aumento de popularidad en los últimos años. Solo en Estados Unidos, la temporada 2022 tuvo una media de casi 300.000 espectadores más en cada uno de sus 22 fines de semana de Gran Premio que la temporada anterior. A medida que la Fórmula 1 sigue creciendo en popularidad en todo el mundo, esta asociación alineará ZCG con uno de los nombres más históricos del deporte.

2023 será el segundo año que ZCG apoye el crecimiento de la Fórmula 1 como socio de equipo y su primer año trabajando con Scuderia Ferrari.

Acerca de ZCG

ZCG es un líder del sector compuesto por gestión de activos de mercados privados, servicios de consultoría empresarial, desarrollo tecnológico y soluciones.

Durante casi 30 años, los directores de ZCG han invertido aproximadamente $30.000 millones y cuentan con una trayectoria líder en el sector del capital riesgo y el crédito.

ZCG tiene aproximadamente $6.500 millones en activos gestionados y sus inversores son algunos de los mayores y más sofisticados inversores institucionales globales, que incluyen fondos de pensiones, donaciones, fundaciones, fondos soberanos, bancos centrales y compañías de seguros.

ZCG cuenta con un equipo global de casi 400 profesionales. Para obtener más información, visite www.zcg.com.

