Comunicado de prensa de Business Wire: Zayed Sustainability Prize

El premio Zayed a la Sostenibilidad, un premio mundial pionero de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) al reconocimiento de la excelencia en sostenibilidad, celebró una reunión en la que el jurado seleccionó a los ganadores del ciclo actual de 2023, que se anunciarán durante la ceremonia de entrega de premios en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi 2023 (ADSW) en enero.

Se confirmaron un total de 30 finalistas que compiten por 10 premios, en 5 categorías: Salud, Alimentos, Energía, Agua, y Escuelas secundarias del mundo. Este año, el premio llegó a un récord de 4.538 solicitudes, lo que representa un aumento del 13 % con respecto al ciclo anterior, y recibió propuestas de 152 países.

El jurado del premio, compuesto por ex-jefes de estado, ministros del gobierno de EAU y personalidades del mundo empresarial internacional, se reunió en Abu Dhabi en octubre para revisar las presentaciones preseleccionadas por el comité de selección del premio.

Haciendo referencia al anuncio de los finalistas, S.E. el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de industria y tecnología avanzada de los EAU y director general del Premio Zayed a la Sostenibilidad, comentó: "El difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan inculcó en los EAU un compromiso con el desarrollo humanitario y sostenible inclusivo, y el Premio Zayed a la Sostenibilidad continúa haciendo honor a su legado porque convierte este compromiso en acción. Durante los últimos 14 años, el Premio ha acelerado el desarrollo de soluciones prácticas y sostenibles que posiblemente han transformado la vida de más de 370 millones de personas".

"El Premio Zayed a la Sostenibilidad cumple una función importante en apoyar la visión que tienen los EAU de impulsar acciones climáticas inclusivas. El Premio continuará ampliando el historial que tienen los EAU de apoyar la innovación sostenible en todo el mundo y de impulsar el progreso para fortalecer las organizaciones y las escuelas que contribuyen al desarrollo mundial", agregó.

Muchos de los finalistas de este año propusieron soluciones sostenibles que responden a problemas ambientales y, al mismo tiempo, empoderan a los miembros de la comunidad local ayudándolos a alcanzar su potencial como emprendedores. Muchas de esas soluciones utilizan tecnologías de próxima generación, como por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para producir un impacto.

El presidente del jurado y expresidente de la República de Islandia, S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, agregó: "La variedad de innovaciones que se demostró en las solicitudes de este año, incluidos los proyectos inspiradores que presentaron los jóvenes, refleja la capacidad que sigue teniendo el premio de darles un espacio a lo pioneros de la sostenibilidad del mundo porque les ofrece un medio único para producir cambios transformadores".

Los finalistas de la categoría de Salud se centraron en brindar atención médica especializada a las comunidades remotas.

Los finalistas de la categoría 'Salud' son

-- Associação Expedicionários da Saúde (Brasil), una organización sin fines de lucro que brinda atención médica y quirúrgica especializada a las comunidades indígenas aisladas geográficamente dentro del Amazonas a través de un complejo hospitalario móvil.

-- Helmholtz Centre for Infection Research (Alemania), una organización sin fines de lucro que desarrolló el sistema de análisis y gestión de control y respuesta a brotes, una plataforma digital de código abierto para la detección temprana de brotes de enfermedades y la gestión del control de las epidemias.

-- Ory Laboratory (Japón), una PyME que desarrolló el robot OriHime, diseñado para personas con discapacidades que ayuda a disminuir su aislamiento social y les da la oportunidad de trabajar y conectarse con la sociedad.

Los finalistas de la categoría de Alimentos se centraron en transformar a los pequeños productores en emprendedores gracias a una mejora en la productividad agrícola, a través de modelos comerciales innovadores o tecnologías avanzadas.

Los finalistas de la categoría 'Alimentos' son:

-- Nuru International (EE.UU.), una organización sin fines de lucro que ayuda a los agricultores de África a pasar de una agricultura de subsistencia a una agroindustria cooperativa dirigida por agricultores y propiedad de ellos, ajustando sus actividades de desarrollo de capacidades a las iniciativas de las entidades gubernamentales y adaptándolas al contexto local.

-- Sanergy (Kenia), una PyME que aborda los problemas de los precios altos de los insumos agrícolas, la baja disponibilidad de suministros y la disminución de la fertilidad del suelo que enfrentan los agricultores del África subsahariana, mediante la elaboración de fertilizantes orgánicos y proteínas de insectos a partir de diversos flujos de residuos.

-- Ynsect (Francia), una PyME que produce proteínas de insectos y fertilizantes naturales para insectos en la primera fábrica de insectos de su tipo en Europa, equipada con una agricultura vertical y una instalación de biorrefinación integrada.

Los finalistas de la categoría de Energía se centraron en ampliar el acceso a la energía limpia de las comunidades vulnerables y, al mismo tiempo, introdujeron nuevos modelos comerciales que generan oportunidades socioeconómicas y que fomentan la creación de un sector de energía limpia que promueve la igualdad de género.

Los finalistas de la categoría 'Energía' son:

-- Green Girls Organisation (Camerún), una organización sin fines de lucro que utiliza algoritmos patentados para identificar las áreas donde las mujeres y las niñas pueden aprovechar el acceso a la energía, y luego implementa sistemas solares fotovoltánicos y de biogás descentralizados en las áreas identificadas para iluminarlas y tener condiciones de cocina limpias.

-- NeuroTech (Jordania), una PyME que desarrolló algoritmos basados en inteligencia artificial con un sistema de transacciones basado en cadenas de bloques para brindar acceso confiable a la energía a los campos de refugiados.

-- Solarkiosk Solutions GmbH (Alemania), una PyME que desarrolló el "E-HUBB" y el centro de mercado solar conectado "THE PULSE" para ayudar a los agricultores y a las pequeñas empresas locales brindándoles acceso a la energía renovable para usarla con productividad.

Los finalistas de la categoría de Agua se centraron en soluciones asequibles para hacer más accesible el agua potable y el saneamiento en las comunidades remotas.

Los finalistas de la categoría 'Agua' son:

-- HELIOZ - WADI (Australia), una PyME que desarrolló un dispositivo a energía solar que informa a las personas cuando el agua es segura para el consumo humano; un método que reduce las emisiones de CO2 y la contaminación del aire interior.

-- LEDARS (Bangladesh), una organización sin fines de lucro que integra modelos de gestión de los recursos hídricos para abordar los problemas de escasez de agua en las áreas propensas a sufrir desastres naturales, en los que el agua se vuelve inutilizable debido a la salinidad y las inundaciones.

-- Seisui Industries Inc. (Japón), una PyME que desarrolló una planta móvil de tratamiento de aguas residuales que se puede personalizar de acuerdo a las necesidades y se puede implementar cuando y donde se necesite.

Los finalistas de la categoría de Escuelas secundarias del mundo presentaron soluciones de sostenibilidad en forma de proyectos dirigidos por estudiantes. Los finalistas se dividen en 6 regiones y son los siguientes:

Continente Americano:Centro Etnoeducativo Integral Rural Nuestra Señora del Carmen (Colombia), Escuela Técnica Nro.3 María Sánchez de Thompson (Argentina) y Fundación Bios Terrae - ICAM Ubate (Colombia).

Europa y Asia Central: ES Kreativno pero (Serbia), Northfleet Technology College (Reino Unido), y Romain-Rolland Gymnasium (Alemania).

Medio Oriente y Norte de África:Gifted Students School (Irak), JSS Private School (EAU), y Obour STEM School (Egipto).

África Sub-sahariana:Cheshire High School (Nigeria), Mary Mount Secondary School (Kenia) y UWC East Africa - Arusha Campus (Tanzania).

Sur de Asia: Dhaka Residential Model College (Bangladesh), Kopila Valley School (Nepal) y Obhizatrik School (Bangladesh).

Asia del este y Pacífico: Bohol Wisdom School (Filipinas), Kamil Muslim College (Fiyi) y Sangam Sadhu Kuppuswamy Memorial College (Fiyi).

En las categorías de Salud, Alimentos, Energía y Agua, cada ganador recibe 600.000 dólares estadounidenses. La categoría de Escuelas secundarias del mundo tiene seis ganadores, uno por cada región del mundo, y cada ganador recibe hasta 100.000 dólares. Desde que se comenzó a otorgar en 2008, el premio de 3 millones de dólares ha transformado, directa o indirectamente, la vida de más de 370 millones de personas en 150 países. Hoy en día, el premio continúa siendo un catalizador para abordar los problemas más urgentes del mundo y genera un impacto a largo plazo en varias comunidades de todo el mundo.

Acerca de Permio Zayed a la Sostenibilidad

Premio Zayed a la Sostenibilidad es el galardón mundial pionero de los EAU en materia de sostenibilidad y un homenaje al legado del difunto padre fundador de los EAU, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. Creado en 2008, el objetivo del Premio Zayed a la Sostenibilidad es impulsar el desarrollo sostenible y la acción humanitaria mediante el reconocimiento y la recompensa a las pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias que ofrecen soluciones impactantes, innovadoras e inspiradoras en las categorías de Salud, Alimentación, Energía, Agua y Escuelas Secundarias Mundiales.

A través de sus 96 ganadores, el Premio ha tenido un impacto positivo en la vida de 370 millones de personas en todo el mundo.

