Comunicado de prensa de Business Wire: Zayed Sustainability Prize

Beyond2020, la iniciativa humanitaria impulsada por los Emiratos Árabes Unidos, ha ampliado su alcance global con su primer despliegue en América Latina. Un estimado de 2000 personas en el distrito de Yarinacocha, ubicado en el departamento de Ucayali en el Oriente del Perú, están siendo capacitadas para operar un innovador sistema acuapónico recientemente desplegado allí, que mejorará significativamente la seguridad alimentaria de más de 5000 pobladores originarios al tiempo que preservará la rica biodiversidad de la región.

Beneficiaries of the Beyond2020 deployment in the Yarinacocha district of Ucayali, Peru, enjoy a meal together (Photo: AETOSWire)

Beyond2020 nombró a INMED Partnerships for Children, una organización internacional de desarrollo humanitario sin fines de lucro y finalista del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2020 en la categoría de Alimentos, para implementar su sistema acuapónico a escala comercial (Aquaponics® Social Enterprise Model) en el campus del instituto de formación de maestros indígenas más grande de Perú, el Centro de Excelencia del Instituto Pedagógico Superior Bilingüe de Yarinacocha.

S.E. Mohamed Abdulla Ali Khater Alshamsi, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Perú, dijo: "El proyecto Beyond2020 en Perú ofrece a los pobladores originarios Ucayali una solución sostenible y completa que abarca energía limpia, producción de alimentos y agua. Aporta beneficios sociales y económicos a largo plazo mediante un enfoque de promoción de intercambio de conocimiento y capacitación, que tiene como objetivo dotar a la comunidad de las habilidades y conocimientos necesarios para que sigan avanzando en su desarrollo económico. El despliegue también aborda notablemente el cambio climático, no solo en términos de la solución en sí, sino también al crear conciencia en la comunidad sobre el poder de la acuaponía para mitigar sus peores efectos en los pueblos indígenas y más allá".

El Centro de Acuaponía® INMED combina la piscicultura (acuicultura) con la producción vegetal (hidroponía) en un sistema de circulación cerrado que cultiva vegetales orgánicos a una tasa de producción 10 veces mayor que la producción de cultivos tradicionales, mientras utiliza 90% menos agua y 75% menos energía que la agricultura mecanizada convencional. El Centro produce alimentos durante todo el año; es resistente al clima y adaptable a cualquier limitación de espacio. Las cosechas proporcionarán alimentos para la escuela primaria local y la comunidad circundante, aumentando el valor nutricional de las comidas escolares y la diversidad dietética para los estudiantes. Es el primer centro acuapónico en la Amazonía peruana y la primera instalación completamente alimentada por energía solar en la región.

El Centro también ofrece talleres técnicos y capacitación para fomentar el desarrollo de habilidades técnicas en los estudiantes locales, maestros en capacitación, educadores, investigadores y miembros de la comunidad.

La solución forma parte de un esfuerzo más amplio para apoyar a la población indígena local en partes remotas de Ucayali que sufren de altas tasas de inseguridad alimentaria causadas por la erosión del suelo inducida por el hombre y la deforestación.

La pandemia de Covid-19 agravó aún más estos problemas. El cierre continuo de escuelas afectó los programas de alimentación escolar e incrementó el hambre para algunos. Al igual que en otras partes del mundo, la pandemia ha hecho aún más grande la necesidad de sistemas adaptativos de producción de alimentos que puedan optimizarse eficazmente para condiciones cambiantes.

S.E. Mohamed Saif Al Suwaidi, director general de ADFD, dijo: "ADFD es un socio orgulloso de la iniciativa Beyond2020, que apoya a los países en desarrollo para lograr un crecimiento económico sostenible. A través de este despliegue, hemos proporcionado una solución y una herramienta sostenibles y modernas para que comunidades indígenas en Perú combatan la inseguridad alimentaria. Si bien Perú ha logrado grandes avances en los últimos años para mejorar la seguridad alimentaria en todo el país, las comunidades en áreas remotas son las que corren mayor riesgo ante los desafíos de seguridad alimentaria y nutrición. La instalación del sistema acuapónico en Ucayali ha sido invaluable para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible inclusivo del país, y esperamos ver que el impacto del Centro en la comunidad se expanda aún más en los próximos años".

La región amazónica de Perú se ha deforestado rápidamente debido al cambio climático, la extracción industrial de madera, el desarrollo petrolero y la ganadería. Gran parte de la tierra se ha convertido de selva tropical a pastizales, y las capturas de peces del río Ucayali se han agotado, mientras que el número de árboles frutales viables también disminuye. Los jóvenes de la región ahora suelen reubicarse en centros urbanos en busca de mejores oportunidades de educación y empleo.

La iniciativa Beyond2020 beneficia actualmente a 2000 maestros, estudiantes, niños y familias en las cercanías del sistema acuapónico que reciben educación y capacitación, y participan en la cadena de valor de la producción y el consumo de alimentos acuapónicos. El impacto de la iniciativa se ampliará para impactar indirectamente a otros 3000 beneficiarios. Beyond2020 reúne a varios socios líderes, incluidos Abu Dhabi Fund for Development, Mubadala Energy y Masdar.

Como parte del impacto de Beyond2020 hasta la fecha, se han implementado un total de 12 despliegues, incluidas soluciones relacionadas con la energía, la salud, el agua y los alimentos en Nepal, Tanzania, Uganda, Jordania, Egipto, Camboya, Madagascar, Indonesia, Bangladesh, Filipinas y Ruanda. Además de Perú, otros 9 países han sido identificados como terrenos de despliegue en el futuro.

