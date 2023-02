Comunicado de prensa de Business Wire: Zeitview

DroneBase, consolidando aún más su liderazgo en el mercado de software avanzado de inspección para energía e infraestructuras, ha obtenido 55 millones de dólares de inversión y ha cambiado de nombre a Zeitview. Liderada por Valor Equity Partners, una firma de inversiones en crecimiento operativo que respalda a empresas tecnológicas y relacionadas con la tecnología, la ronda fue seguida por los inversores existentes Union Square Ventures, Upfront Ventures, Euclidean Capital, Energy Transition Ventures y Hearst Ventures. La nueva financiación servirá de apoyo al software basado en IA de la empresa y a su presencia mundial en soluciones avanzadas de inspección. Con este anuncio se completa un año de rápido crecimiento en el sector de las energías renovables, incluido el lanzamiento de North American Solar Scan (NASS), el primer conjunto estandarizado de calificaciones de activos solares para garantizar una mejor supervisión de las plantas de energía solar de Estados Unidos. El año pasado, Zeitview inspeccionó 43 GW de capacidad solar.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005178/es/

Zeitview inspection professionals use crewed aircraft and smartphone technologies to create relevant, flexible solutions for clients. Its accompanying software platform with deep insights and analytics allows clients to easily view data results anywhere. (Graphic: Business Wire)

Como Zeitview, la empresa seguirá desarrollando un software de inspección avanzado capaz de ofrecer información rápida y precisa, reducir los costos para los propietarios de activos y mejorar el rendimiento y la durabilidad. El cambio de nombre viene acompañado de la creciente diversidad de herramientas de captura de datos de la empresa: además de drones de ala rotatoria, los profesionales de inspección de Zeitview utilizan aeronaves tripuladas y tecnologías de teléfonos inteligentes para crear soluciones adaptadas y flexibles para los clientes. La plataforma de software que acompaña, con amplias perspectivas y distintos análisis, permite a los clientes ver fácilmente los resultados de los datos desde cualquier lugar.

"Reconocemos lo importante que es el tiempo para nuestros clientes, ya que por un lado, necesitan análisis inmediatos y precisos sobre el estado de sus activos, y por otro, están construyendo recursos energéticos y de infraestructura para que duren décadas", señaló Dan Burton, fundador y director ejecutivo de Zeitview. "Estamos seguros de que nuestras soluciones de software basadas en IA pueden ofrecer esa respuesta inmediata y un punto de partida a largo plazo para nuestros clientes, al tiempo que somos cada vez más independientes de las herramientas que utilizamos para capturar los datos más precisos. Estamos agradecidos de que Valor reconozca el poder de nuestros servicios integrales para apoyar a los clientes a construir, proteger y mantener la infraestructura a través de múltiples clases de activos y en todo el mundo. Comprenden el software transformacional de energía e infraestructuras y abrazan los negocios que utilizan la tecnología para resolver problemas complejos desde el punto de vista operativo".

Con esta asociación, Valor ofrece a Zeitview la posibilidad de seguir transformando el sector de la inspección aérea con tecnologías emergentes y software de IA exclusivo. El historial operativo de Valor con empresas complejas basadas en software refuerza el compromiso de Zeitview de aumentar las capacidades de captura de datos mediante la automatización.

"Valor ha sido un defensor desde hace tiempo de la ciencia de datos y la analítica para mejorar los negocios", señaló Vivek Pattipati, socio de Valor Equity Partners. "Con la continua expansión de los servicios de Zeitview y su compromiso de ofrecer información precisa y en tiempo real a través de software de inspección avanzado, nos sentimos identificados plenamente con su misión. Estamos deseando apoyar a Zeitview en el lanzamiento de este cambio de marca e impulsar la siguiente fase de imágenes aéreas y soluciones de datos".

Zeitview significa "vista en el tiempo" y refleja mejor la naturaleza de los servicios de la empresa y su misión de acelerar la transición a las energías renovables y las infraestructuras sostenibles. Además de brindar datos en tiempo real, Zeitview ofrece soluciones a largo plazo para realizar un seguimiento de los cambios de un activo a lo largo de un período de tiempo. Zeitview mantiene su compromiso de construir sobre la base del liderazgo del mercado en servicios de drones, además de incorporar nuevas herramientas para las necesidades cambiantes de su cartera de clientes. Con el lanzamiento el año pasado del NASS, la capacidad de servir como ventanilla única para los propietarios de activos en múltiples mercados, y una red en continua expansión de pilotos en todo el mundo, Zeitview está abriendo camino al futuro de la recopilación de información sin límites.

Para conocer cómo Zeitview pone los datos de inspección aérea al alcance de todos los mercados, visite www.zeitview.com.

Acerca de Zeitview

Zeitview desarrolla software de inspección avanzado para clientes de todo el mundo en el sector de la energía y las infraestructuras. Nuestras soluciones proporcionan información rápida y precisa, reducen los costos y mejoran el rendimiento y la longevidad de los activos. Estamos a la cabeza en la colaboración con nuestros clientes a la hora de lograr soluciones flexibles y a largo plazo en sus múltiples clases de activos. Zeitview cuenta con la confianza de las mayores empresas del mundo y está presente en más de 70 países. Más información en www.zeitview.com.

Acerca de Valor Equity Partners

Valor Equity Partners es una firma de inversiones en crecimiento operativo centrada en operaciones con empresas de alto crecimiento en distintas fases de desarrollo. Durante décadas, Valor ha ayudado a sus empresas con una experiencia única para resolver los desafíos de crecimiento y escala. Valor se asocia con empresas líderes y emprendedores comprometidos con los más altos estándares de excelencia y la valentía para transformar sus industrias. Para más información acerca de Valor Equity Partners, visite www.valorep.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005178/es/

Contacto

Technica Communications Cait Caviness zeitview@technica.inc

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.