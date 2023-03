Comunicado de prensa de Business Wire: Zenus Bank

Zenus Bank, el banco digital que permite ofrecer cuentas bancarias en dólares en Estados Unidos, para clientes internacionles, sin necesidad de ser ciudadano o residente estadounidense, se ha convertido en el primer banco digital en lanzar una tarjeta de débito Visa Infinite para una audiencia global.

Esta primicia mundial se produce después de que Zenus Bank se convirtiera en la primera entidad financiera internacional en Puerto Rico, en ser miembro principal de Visa desde el 2022.

"El anuncio de hoy es muy importante para nosotros y como banco internacional, ser socios de negocios y con la tecnología de Visa podemos emitir tarjetas digitales y físicas en más de 46 países alrededor del mundo. Esto le proporciona a nuestros clientes acceso a una tarjeta de débito Visa Infinite con la que pueden realizarcompras en más de 80 millones de locales de comercio en 200 países con total confianza, seguridad y beneficios exclusivos".

Mushegh Tovmasyan, Fundador y Presidente de la junta directores de Zenus Bank

"No cabe duda de que el futuro del dinero es digital y ese cambio está transformando la forma de pagar en el mundo. El pasado, el presente y el futuro de Visa consisten en fomentar la innovación y posibilitar nuevos socios y capacidades. Estamos muy entusiasmados de trabajar con Zenus en su expansión internacional. El lanzamiento de esta nueva tarjeta Visa Infinite ayudará a acelerar la inclusión digital en la región y en otras partes".

Luis Guerra, gerente general de Visa Puerto Rico

"A largo plazo, esta alianza nos permitirá expandir nuestra infraestructura para habilitar pagos digitales en la región de América Latina y el Caribe al ofrecer una plataforma de Banca como Servicio para distribuir credenciales de pago de manera ágil, conveniente y segura, a través de empresas cuyo negocio principal no es la banca".

Jorge Lemus, vicepresidente sénior y gerente general de Visa Caribe y Centroamérica

Para las personas de más de 46 países esto significa que ahora pueden solicitar fácilmente y de manera remota, usando sus dispositivos android, IOS y la web, una verdadera cuenta bancaria en dólares, en línea, contar con la emisión instantanea de una tarjeta de débito Visa Infinite virtual y recibir una tarjeta física en menos de 10 días.

La tarjeta Visa Infinite suele estar disponible como tarjeta de crédito, pero Zenus la ofrece como tarjeta de débito. Esto les brinda a los clientes de Zenus acceso al máximo nivel de beneficios y la protección de compras que ofrece Visa.

Viajar mejor: vuelva a disfrutar de sus viajes sabiendo que su familia y su equipaje tienen los niveles más altos de protección.

Comprar con confianza: no se preocupe por comprar en línea ni conseguir el mejor precio. Desde la protección de precios y compras hasta las garantías extendidas, puede contar con nosotros.

Lujo todos los días:deje que su tarjeta Zenus agregue valor a su estilo de vida con nuestra gama de servicios exclusivos.

La tarjeta física SmartMetal tiene un centro de metal con la marca Zenus grabada. Pesa 13.5 gramos, tiene un aspecto muy sólido y produce un "ruido metálico" al caer sobre la mesa de un restaurante.

Acerca de Zenus Bank

Zenus es un banco digital independiente de EE. UU., fundado en el 2019, que está llevando la banca más allá de las fronteras. Brinda a las personas y empresas de todo el mundo el acceso a la seguridad, libertad y comodidad de la banca de EE. UU.

Al proporcionar banca personal, de negocios, Institucional y BaaS, Zenus está creando un mundo donde las fronteras físicas no limitan el acceso a los servicios financieros.

Obtenga más información en www.zenus.com y @ZenusBank a través de las redes sociales.

Zenus Bank no abrirá cuentas ni procesará transacciones de países que hayan sido sancionados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

