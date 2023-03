Comunicado de prensa de Business Wire: International Conference on Justice

El Ministerio de Justicia saudí ha dado a conocer los temas de la Conferencia Internacional sobre Justicia que se celebrará en Riad los días 5 y 6 de marzo de 2023. Con el lema "Facilitar el acceso a la justicia a través de la innovación digital", la Conferencia reunirá a expertos, juristas y responsables clave de los sectores jurídicos de más de 30 países para debatir sobre el futuro de la tecnología y la digitalización en el ámbito de la justicia.

Bajo el lema "El futuro del sistema judicial en el marco de la transformación digital", la primera sesión contará con la participación del ministro de Justicia de Arabia Saudita, Walid Al-Samaani, el ministro de Interior de Singapur, K. Shanmugam, la ministra de Justicia de Túnez, Leila Jaffel, y el vicepresidente de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Bostjan Skrlec.

Durante las sesiones se analizarán temas como "Experiencias internacionales en la transformación digital del sector de la justicia", "La dimensión jurídica de la inteligencia artificial" y "El uso de la inteligencia artificial para mejorar la justicia".

En otras sesiones se tratará el "Análisis de datos para mejorar la justicia". Se incluirá, por ejemplo, los métodos de predicción de sentencias judiciales y el futuro del análisis de datos en el sector de la justicia.

En esta conferencia también se debatirá sobre el "Futuro de la resolución alternativa de litigios (ADR, por sus siglas en inglés) en el marco de la transformación digital", incluido el futuro de la mediación ante la transformación digital, así como los espacios y el futuro del desarrollo digital en la ADR.

