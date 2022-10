Comunicado de prensa de Business Wire: DentalMonitoring

DentalMonitoring ofrece ahora Smart STL* con tecnología de IA. La empresa trae al mercado la única plataforma del sector de la salud odontológica capaz de crear archivos STL que se actualizan de forma 100% remota*. Esta incorporación a la tecnología de la atención odontológica remota ayuda a los clínicos a administrar un tratamiento cómodo y rentable que antes era imposible.

DentalMonitoring es reconocida por la innovación en odontología y ortodoncia y ha ampliado esa reputación con esta nueva oferta. Hasta ahora, toda la creación de archivos STL requería que el paciente fuera al consultorio del médico personalmente*. Pero a partir de ahora, los médicos pueden solicitar un archivo STL actualizado en cualquier fase del tratamiento a través del panel de control de DentalMonitoring. Esto elimina la necesidad de acudir al consultorio y ofrece comodidad a los pacientes y eficiencia para los profesionales. La tecnología Smart STL amplía las soluciones remotas y puede ayudar a los médicos a progresar en el tratamiento con mayor eficacia.

Esta tecnología exclusiva crea modelos intraorales en 3D, gracias a la sofisticación que brindan los escaneos con IA, de modo tal que el nuevo archivo STL representa el modelo más actualizado posible de la sonrisa actual del paciente.

"Este logro revoluciona la eficiencia de la consulta, ahorrando tiempo de tareas administrativas y tiempo que antes se dedicaba a los escaneos intraorales, además de evitar las visitas innecesarias al consultorio para mayor comodidad de los pacientes. En el futuro, esto también podría ayudar a agilizar la gestión de las correcciones a mitad de camino, los perfeccionamientos, la retención y la recaída", aseguró el gerente general de DentalMonitoring, Philippe Salah.

Desde 2014, DentalMonitoring viene tomando a la industria por sorpresa en su misión de aumentar la inteligencia de la odontología, con soluciones que ayudan a mejorar la calidad de la atención, facilitar el crecimiento de la práctica y facilitar la experiencia del paciente.

Esta última innovación se produce en medio de una serie de presentaciones de soluciones impresionantes, a medida que la empresa refuerza su conjunto de herramientas inteligentes, que van desde la monitorización remota impulsada por la IA hasta su sistema de análisis de datos, el primero del sector.

DentalMonitoring comenzó con una idea sencilla: la atención odontológica debe estar conectado y ser constante, incluso fuera del consultorio. La empresa ha creado la primera plataforma del mundo en odontología, protegida por más de 200 patentes, para responder a la evolución acelerada de las expectativas de los pacientes. Gracias a la mayor base de datos de imágenes dentales del sector, DentalMonitoring ha desarrollado las soluciones de IA más avanzadas y completas destinadas a los médicos, para ayudar a los odontólogos a prestar una atención de calidad superior y una experiencia más cómoda para el paciente. Desde el compromiso y la conversión de los pacientes, con opciones de tratamiento a través de informes generados por IA y simulaciones avanzadas de sonrisas, hasta la supervisión remota de todo tipo de tratamientos, las plataformas únicas de DentalMonitoring les otorgan a los odontólogos un control completo sobre las evaluaciones y la comunicación, en un proceso sin interrupciones. DentalMonitoring emplea a más de 400 personas en 18 países y 9 sucursales, ubicadas en ciudades como París, Austin, Londres, Sydney y Hong Kong.

*Las declaraciones de disponibilidad de los productos y el estado normativo pueden diferir en los distintos países en función de las normativas locales. **Sigue siendo necesario realizar un primer escaneo intraoral en el consultorio.

Contacto

Contacto para la prensa: Charlotte Garzino c.garzino@dental-monitoring.com

