Comunicado de prensa de Business Wire: TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, la empresa líder mundial de medios y programación en español, presentó hoy sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el ejercicio fiscal completo cerrado el 31 de diciembre de 2022. Visite el sitio web de Relaciones con los inversores de la compañía en investors.televisaunivision.com para ver los resultados financieros y el material relacionado con las ganancias.

La empresa realizará hoy una conferencia telefónica para comentar estos resultados a las 11:00, ET (08:00 PT). La retransmisión en directo y la repetición de la conferencia se podrán ver en investors.televisaunivision.com. También se podrá acceder a la llamada marcando (800) 343-4849 (dentro de EE.UU.) o (785) 424-1699 (fuera de EE.UU.).

Siendo la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, mismas que impulsan sus ofertas de transmisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 1 en Estados Unidos y en México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, los estudios de Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 57 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios de transmisión digital premium PrendeTV y Blim TV, que en conjunto presentan más de 50.000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talento destacado. Los activos digitales más prestigiosos de la empresa incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. Para saber más al respecto, visite televisaunivision.com.

