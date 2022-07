Comunicado de prensa de Business Wire: DentalMonitoring

DentalMonitoring acaba de lanzar un servicio innovador para los profesionales de la odontología y los socios del sector: la DMIntelligent Platform se ha convertido en la única solución digital de flujo de trabajo que puede interactuar e integrarse con todas las soluciones digitales dentales disponibles en el mercado.

Este logro, pionero en la industria, corrobora la visión de DentalMonitoring de dotar de mayor inteligencia a la odontología, ayudando a mejorar los resultados clínicos y la experiencia del paciente y permitiendo el crecimiento y la eficiencia de la consulta.

Desde 2014, DentalMonitoring revoluciona la gestión de la atención clínica y los flujos de trabajo de la consulta a través de sus soluciones impulsadas por la IA, defendiendo la utilización de los datos para mejorar la calidad de la atención. Nuestra exclusiva plataforma patentada aumentará en gran medida la libertad de actuación y la elección de socios para todos los profesionales de la odontología, y permitirá que los proveedores de soluciones digitales estén en condiciones de aprovechar la exclusiva tecnología de IA de DentalMonitoring.

La DM Intelligent Platform incluye las siguientes soluciones:

-- DataHub, una herramienta de análisis de datos que aporta información continua e inmediata a los médicos, las consultas y los socios en relación con la eficacia clínica y la eficiencia operativa.

-- Exportación de archivos STL listos para la fabricación a partir de escaneos de monitorización sin necesidad de una cita en la consulta*.

-- Interfaces API/SDK que permiten la integración de la DM Intelligent Platform con cualquier socio digital, incluidos los sistemas de gestión de pacientes, los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, los sistemas de planificación de tratamientos digitales para alineadores, aparatos de ortodoncia y cualquier otro aparato dental, así como dispositivos como cepillos de dientes eléctricos conectados.

"Nos entusiasma comprobar que nuestra tecnología única, en la que confían miles de médicos y más de 1,5 millones de pacientes en todo el mundo, estará ahora disponible para mejorar las capacidades de los productos, los flujos de trabajo y las soluciones en todo el panorama odontológico", afirma el director ejecutivo de DentalMonitoring, Philippe Salah. "Creemos que nuestra exclusiva plataforma digital, verdaderamente abierta a la odontología actual, nos sitúa en una buena posición para seguir influyendo positivamente en la sostenibilidad de la atención odontológica y mejorar la vida de millones de pacientes. Por ello, invitamos a los médicos y socios a aprovechar nuestra tecnología en todo su potencial y a ayudarnos en nuestra visión de transformar la odontología en una disciplina más inteligente".

Acerca de DentalMonitoring- www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring nace con una idea sencilla: la atención bucodental debe estar conectada y ser continua, incluso fuera del consultorio. La empresa ha creado la primera plataforma de consulta virtual del mundo en odontología, protegida por más de 200 patentes, para hacer frente a la rápida evolución de las expectativas de los pacientes. Al contar con la mayor base de datos de imágenes dentales del sector, DentalMonitoring ha desarrollado las soluciones de IA más avanzadas y completas dirigidas a los médicos para ayudar a los profesionales de la odontología a ofrecer una atención excelente y una mejor experiencia para el paciente. La plataforma exclusiva de DentalMonitoring ofrece a los profesionales de la odontología un control completo de las evaluaciones y la comunicación, desde la captación y la conversión de pacientes, pasando por la presentación de informes generados por IA y las simulaciones avanzadas de sonrisas, hasta la supervisión remota de todo tipo de tratamientos. DentalMonitoring cuenta con más de 500 empleados en 18 países y 9 oficinas, entre ellas las de París, Austin, Londres, Sídney y Hong Kong.

*La disponibilidad de los productos, las declaraciones y la situación reglamentaria pueden diferir de un país a otro en función de las normativas locales. Póngase en contacto con un representante local para obtener más información.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220720005919/es/

Contacto

Contacto de prensa: Charlotte Garzino c.garzino@dental-monitoring.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.