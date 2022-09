Comunicado de prensa de Business Wire: DentalMonitoring

DM Insights se suma a la plataforma inteligente de DM, una suite completa de soluciones de DentalMonitoring diseñadas para mejorar la calidad de la atención y la experiencia del paciente y, al mismo tiempo, aumentar las consultas. Más que una herramienta de análisis de datos, DM Insights permite que profesionales, prácticas y socios cuenten con información y comentarios sobre la eficiencia clínica y operativa de manera constante e inmediata.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220914005433/es/

(Photo: Business Wire)

De acuerdo con Philippe Salah, director general de DentalMonitoring, "la empresa ofrece una gran oportunidad a los profesionales y gestores de consultas de ver y comprender su trabajo desde dentro, para que puedan tomar decisiones mejor fundamentadas, obtener datos clínicos al instante y crear las condiciones para el crecimiento".

Con DM Insights, los profesionales pueden medir y mejorar la calidad de sus tratamientos gracias a un desglose porcentual de los pacientes que experimentan el mismo problema por diente, número de alineador o número de escaneo, así como evaluar qué aparatos funcionan mejor para obtener resultados de tratamiento óptimos y optimizar las operaciones de las consultas.

DM Insights también sirve como una fantástica herramienta de referencia para comparar los datos clínicos de una práctica con sus resultados promedio, lo cual constituye un importante indicador de desempeño que ahora está disponible para todos los profesionales.

Más información: https://dental-monitoring.com/insights/

Acerca de DentalMonitoring-www.dental-monitoring.com DentalMonitoring nació con una idea sencilla: la atención bucodental debe estar conectada y ser continua, incluso fuera de la consulta. La misión de la empresa es hacer que la odontología sea más inteligente. Gracias a que cuenta con la mayor base de datos de imágenes dentales de la industria, DentalMonitoring ha desarrollado las soluciones de IA más avanzadas y completas para que los profesionales de la odontología ofrezcan una atención superior y una mejor experiencia para el paciente. Desde el compromiso y la conversión de los pacientes, pasando por las opciones de tratamiento a través de informes generados por la IA, las simulaciones de sonrisas avanzadas y la supervisión remota de todo tipo de tratamientos, las plataformas únicas de DentalMonitoring brindan a los profesionales de la odontología un control completo sobre las evaluaciones y la comunicación agilizadas. DentalMonitoring emplea a más de 400 personas en 18 países y 9 oficinas, incluidos París, Austin, Londres, Sídney y Hong Kong.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220914005433/es/

Contacto

Contacto de prensa: Charlotte Garzino - c.garzino@dental-monitoring.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.