Comunicado de prensa de Business Wire: Terraformation

Terraformation, la primera aceleradora mundial de carbono forestal, anuncia hoy el lanzamiento de Seed to Forest Alliance, con American Forests, Ecosystem Restoration Camps y One Tree Planted como miembros fundadores, así como 1t.org US como socio asesor.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005909/es/

Estimated Number of seed banks still needed per country based on low, medium and high "need for seeds scenarios. Source: Terraformation

Lanzada en la Semana del Clima de Nueva York 2022, la Alianza apoya la reforestación autóctona y biodiversa proporcionando una red para poner en contacto a los equipos forestales con el apoyo financiero y técnico; los miembros, que incluirán empresas, ONG y filántropos, contribuirán a la investigación y al liderazgo de pensamiento para acelerar la reforestación, y compartirán los resultados, las mejores prácticas y la experiencia para ayudar al movimiento de reforestación a superar los mayores cuellos de botella a escala.

La Alianza se centrará inicialmente en el suministro inadecuado de semillas como barrera para la reforestación a escala. Una nueva investigación publicada hoy por Terraformation arroja luz sobre la importante escala de mejoras necesarias en la infraestructura mundial de bancos de semillas existente para cumplir los objetivos de restauración global.

En los últimos años, las empresas mundiales se han comprometido a plantar más de 3.600 millones de árboles en sus planes de sostenibilidad. En la COP26, se comprometieron $7.200 millones de inversión privada para proteger y restaurar los bosques. Sin embargo, estos objetivos no son alcanzables sin la inversión y la innovación en la infraestructura mundial de bancos de semillas.

Yishan Wong, fundador y CEO de Terraformation, expresó:"Las soluciones climáticas duraderas solo se consiguen con la acción colectiva de las distintas partes interesadas. Estamos muy contentos de trabajar con organizaciones con la experiencia, la influencia y la determinación de tener un impacto real en la reforestación en todo el mundo. La restauración de los ecosistemas autóctonos, con las plantas adecuadas en los lugares adecuados, es la solución de captura de carbono más eficaz e inmediatamente escalable. Juntos, podemos restaurar el futuro de nuestro planeta conservando uno de nuestros recursos más valiosos en el centro de la restauración: las semillas".

Kevin O'Hara, director de 1t.org US en American Forests, también expresó lo siguiente: "Una y otra vez escuchamos los desafíos reales e inmediatos que supone encontrar las semillas necesarias para alcanzar nuestros ambiciosos objetivos nacionales de reforestación. 1t.org US se enorgullece de apoyar el trabajo que realizará la Alianza Seed to Forest para ayudar a elevar los esfuerzos públicos, privados y de las ONG para aumentar el suministro de semillas aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo".

Un nuevo estudio revela la urgencia de una red mundial de bancos de semillas

En este contexto, Terraformation publicó el Índice Mundial de Bancos de Semillas, el primer estudio mundial sobre la infraestructura de los bancos de semillas.El informe analizó la cantidad de bancos de semillas necesarios para satisfacer el "potencial de restauración global", definido como la superficie de tierra en el mundo disponible para la restauración ecológica.

La investigación concluyó que una red mundial descentralizada de bancos de semillas mejoraría de manera radical los resultados de la restauración, preservaría las especies amenazadas y beneficiaría a las comunidades locales.

Las principales conclusiones son:

-- Actualmente, 410 bancos de semillas almacenan especies autóctonas para la restauración de ecosistemas en 96 países, pero se necesitan más en casi todos ellos. La creación de bancos de semillas regionales más grandes podría ayudar a satisfacer la necesidad de semillas de manera más eficiente.

-- Más de la mitad de los países en el mundo no tienen bancos de semillas conocidos.

-- Aunque Estados Unidos, Australia, Brasil y China son los países que más bancos de semillas tienen, también son los que más bancos nuevos necesitan para alcanzar su potencial de restauración en 10 años.

-- El movimiento de restauración también tendrá que capacitar a cientos de miles de nuevos recolectores de semillas para preservar y restaurar la biodiversidad amenazada.

-- Los trópicos y los puntos calientes de la biodiversidad son los lugares más prioritarios para la capacidad adicional de los bancos de semillas, dado su alto impacto en la biodiversidad y la regulación del clima.

Después del estudio, Terraformation hace un llamamiento:

-- Que las empresas inviertan en bancos de semillas en sus planes de sostenibilidad: los bancos de semillas son una solución de restauración tangible que apoya directamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

-- Que los gobiernos apoyen los bancos de semillas como estrategia de gestión de los recursos naturales: el apoyo gubernamental a cualquier nivel puede ayudar a crear una red descentralizada bien conectada y escalable con semillas resistentes y adaptadas localmente.

-- Que las organizaciones locales de restauración deben dar prioridad a los bancos de semillas: las personas que ya realizan la restauración sobre el terreno pueden sumar los bancos de semillas a sus herramientas de restauración y ampliar su trabajo con mayor eficacia.

Alianza Seed to Forest

Terraformation y sus miembros de la Alianza se han comprometido a ampliar las soluciones a los mayores cuellos de botella de la restauración de los bosques autóctonos. Cuatro de los mayores cuellos de botella son el suministro inadecuado de semillas, la falta de conocimientos técnicos sobre el terreno, la accesibilidad a los datos y la financiación insuficiente. La Alianza se centrará en primer lugar en el suministro de semillas, poniendo en contacto a los grupos forestales con la financiación, la tecnología y la formación para establecer suministros locales de semillas y permitir la reforestación biodiversa a escala.

La Alianza se basa en tres principios rectores:

-- Biodiversidad y resiliencia ecológica: la Alianza solo apoyará la restauración de bosques autóctonos y biodiversos de acuerdo con la Norma Mundial de la IUCN para Soluciones Basadas en la Naturaleza. No apoya los monocultivos ni las prácticas forestales destructivas.

-- Comunidad: la Alianza cree que las comunidades están en el centro de la restauración de tierras resilientes y justas. Apoya los proyectos de restauración de bosques en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género, el trabajo decente, la salud y el bienestar humanos, y la eliminación de la pobreza.

-- Impacto medible y transparencia: la Alianza da prioridad al impacto y, como tal, establecerá objetivos cuantificables e informará de forma transparente sobre los progresos realizados.

El Índice Mundial de Bancos de Semillas se puede descargar aquí.

- FIN -

Acerca de Terraformation

Terraformation se dedica a restaurar los bosques en el mundo para estabilizar nuestro clima, revivir los ecosistemas y construir comunidades prósperas.

Está poniendo en marcha un acelerador de carbono forestal, apoyando a los equipos forestales en su fase inicial para que lancen, construyan y amplíen proyectos de reforestación biodiversa y produzcan créditos de carbono verificados de alta calidad.

La red de socios de Terraformation se extiende por los cinco continentes e incluye a diversos propietarios y organizaciones. Fue fundada en 2019 por Yishan Wong, exCEO de Reddit.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220915005909/es/

Contacto

Para consultas Headland Consultancy pr@terraformation.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.