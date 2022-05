Comunicado de prensa de Business Wire: TelevisaUnivision, Inc.

TelevisaUnivision Inc. (la "Compañía" o "TelevisaUnivision"), la mayor compañia del mundo de medios y contenido en español, anunció hoy que ha firmado un acuerdo con Hemisphere Media Group, Inc. (NASDAQ: HMTV) ("Hemisphere") para adquirir Pantaya, un destino premium de streaming para películas y series en español, por una cantidad en dinero y ciertos activos radiales en Puerto Rico que incluyen a WKAQ AM y KQ105 FM, los que son actualmente propiedad de TelevisaUnivision.

La incorporación del contenido, los suscriptores y el equipo de primer nivel de Pantaya acelerará aún más la transformación de TelevisaUnivision, dando apoyo de manera eficaz a su propuesta de streaming global ViX+, la que se espera lanzar en la segunda mitad de 2022.

"La adquisición de Pantaya, que incluye prestigiosos títulos como 'Señorita 89' y 'A la mala', es una estimulante oportunidad para desarrollar nuestro plan estratégico de crecimiento a medida que continuamos redefiniendo el panorama global del streaming", dijo el presidente y director de transformación de TelevisaUnivision Pierluigi Gazzolo. "Estamos entusiasmados de darle la bienvenida al equipo de Pantaya y a sus actuales suscriptores, y de tener acceso a sus miles de horas de contenido que se complementan perfectamente con la generadora de contenidos de formato extenso, videoteca líder en la industria y extensa cartera de propiedad intelectual y derechos deportivos de TelevisaUnivision. En abril lanzamos nuestro servicio AVOD global ViX, y vamos a lanzar nuestro SVOD global ViX+ en la segunda mitad de este año, lo que se acelerará aún más con esta adquisición estratégica".

Al comentar sobre la transacción con TelevisaUnivision, Alan Sokol, director ejecutivo de Hemisphere dijo: "Pantaya va a crecer con fuerza como propiedad de TelevisaUnivision. En el altamente competitivo mundo multilingüe del streaming SVOD, el servicio de Pantaya estará mejor posicionado como parte de una organización que puede proveer los recursos y las inversiones que necesita para expandirse y crecer. Adicionalmente, la adquisición por parte de Hemisphere de ciertos activos radiales de Univision en Puerto Rico serán un complemento ideal para WAPA, la cadena televisiva líder de Puerto Rico. Tras el cierre de la transacción, continuaremos trabajando de manera estrecha con el equipo de programación de TelevisaUnivision Uforia que, con su profunda experiencia musical, continuará programando la estación KQ105 FM".

Se espera que la transacción se complete en la segunda mitad de 2022 y está sujeta a las condiciones habituales de venta, incluyendo la recepción de aprobaciones regulatorias en Estados Unidos.

Pantaya es un destino premium de películas de primer nivel en español que ofrece una vasta selección de títulos actuales y clásicos, superproducciones y filmes de Estados Unidos y América Latina aclamados por la crítica. Pantaya incluye títulos originales y estrenos exclusivos, incluyendo acceso instantáneo a películas selectas en el mismo día en que se estrenan comercialmente en América Latina.

Sobre TelevisaUnivision

Como la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, mismas que impulsan sus ofertas de transmisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio. La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos, y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 1 en Estados Unidos y en México. Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, los estudios de Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 57 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital. TelevisaUnivision es el hogar de los servicios de transmisión digital premium ViX y Blim TV, que en conjunto presentan más de 50,000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talento destacado. Los activos digitales más relevantes de la empresa incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría. Para obtener más información, visite televisaunivision.com

Contacto de prensa: María Areco 1(305) 702-7043 mareco@univision.net

