Comunicado de prensa de Business Wire: International Chamber of Shipping

Las principales organizaciones y compañías marítimas del mundo han publicado una carta abierta en la que piden al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dé prioridad urgente a la evacuación de 331 marineros y 62 barcos que permanecen atrapados en los puertos ucranianos.

Las 34 organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Cámara Naviera Internacional, NKY Line, la Unión de Armadores Griegos, Danish Shipping y organizaciones benéficas de marineros, calificaron la situación de "riesgo inaceptable para la vida".

En febrero de 2022, 112 embarcaciones tripuladas por más de 2000 marineros estaban atracadas en puertos ucranianos del Mar Negro y el Mar de Azov. Desde entonces, 1700 han sido evacuados de forma segura y han podido regresar con sus familias o reincorporarse a su trabajo de mantener el flujo del comercio mundial.

Los 331 marineros restantes, procedentes de países como Bangladesh, Filipinas, Turquía, Siria, China, Egipto, Líbano, Grecia, Indonesia, Ghana, India, Azerbaiyán y Georgia, permanecen en la zona para mantener la seguridad y protegerla del daño medioambiental. Más de un año después del inicio del conflicto, ninguna otra industria tiene personal no combatiente en la zona, ya que los marineros solo podrán marcharse una vez que zarpen los barcos.

Algunos de los puertos en los que permanecen estos marineros han reanudado su funcionamiento a fin de facilitar la Iniciativa de Granos del Mar Negro. El transporte marítimo ha sido fundamental para llevar a cabo este esfuerzo humanitario impulsado por la ONU, con tripulaciones que navegan a lo largo de las fronteras de la zona de conflicto para garantizar que el mundo siga recibiendo estas vitales entregas de grano. Sin embargo, los barcos que no pueden transportar grano quedan excluidos y permanecen atrapados.

Desde el inicio de la guerra, las compañías navieras, las organizaciones benéficas y los sindicatos han pedido continuamente la evacuación segura e inmediata de los marineros atrapados. También han trabajado en coordinación con organizaciones internacionales para facilitar el esfuerzo de evacuación, han apoyado a las familias de estos marineros y les han proporcionado provisiones como alimentos, agua potable y suministros médicos.

En el marco del primer aniversario de la guerra en Ucrania, la comunidad naviera ha enviado esta carta abierta al Secretario General de las Naciones Unidas Guterres, pidiéndole que utilice sus facultades diplomáticas para evacuar los barcos de los marineros restantes.

