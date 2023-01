Con gran remontada el español Rahm tumba a Morikawa y gana torneo de Hawái

El español Jon Rahm conectó nueve birdies y un eagle este domingo para completar 63 golpes (-10), una espectacular remontada que tumbó a un vacilante Collin Morikawa y le dio el título en el Torneo de Campeones del Tour de la PGA de EEUU, en Hawái.

Rahm estaba nueve impactos detrás del líder de la tercera ronda, el estadounidense Morikawa, después de un bogey en el primer hoyo. El local, dos veces ganador de Grand Slam, había aumentado su ventaja a siete después de su tercer birdie del día en el sexto hoyo.

Empero, el español tuvo una espectacular remontada y derrumbó Morikawa en esta última jornada, para lograr su octavo título del US PGA Tour con un total de 265 impactos (-24) en el Plantation Course de par 73 en Kapalua, Hawái.

Morikawa, cuyos bogeys en los hoyos 14, 15 y 16 fueron los primeros de la semana, cargó un par 72 (-1) y 267 (-25) en total.

Rahm dijo que nunca hubiera soñado después de su bogey de apertura que saldría del campo con una ventaja de tres golpes.

"En ese momento no es como si tuvieras en mente ganar realmente", dijo el ibérico. "Solo tienes que ponerte a trabajar y empezar a hacer birdies, y eso fue lo que hice".

Rahm hizo un birdie de 12 pies en el segundo, otro en el cuarto, el quinto y el sexto antes de puntuar su carrera hacia afuera con un birdie en el noveno.

"Ese tramo con birdies del cuatro al seis y en el nueve (hoyos), me permitió entrar en ritmo", aclaró Rahm.

Pero el verdadero impulso llegó más tarde, cuando consiguió cinco más en cuatro hoyos con birdies en el 12, 13 y 14 y un eagle en el par cinco del 15.

El español se llevó un premio de 2,7 millones de dólares de la bolsa de 15 millones, impulsado este año en el primero de los "eventos elevados" del PGA Tour para 2023 con mayores bolsas y promesas de los mejores campos en respuesta a la LIV Golf League financiada por Arabia Saudita.

El número dos del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, perdió la oportunidad de suplantar al norirlandés Rory McIlroy en la cima del ranking mundial.

El actual campeón de Masters necesitaba terminar en un empate por el tercer lugar o mejor, pero quedó empatado en séptimo lugar.

- Resultado final del domingo en el torneo US PGA Tour Tournament of Champions at Kapalua, Hawái (Par-73):

1. Jon Rahm (ESP) 265 (64-71-67-63)

2. Collin Morikawa (USA) 267 (64-66-65-72)

3. Tom Hoge (USA) 269 (66-71-68-64)

. Max Homa (USA) 269 (70-70-63-66)

5. Kim Joo-hyung (KOR) 270 (65-69-68-78)

. J.J. Spaun (USA) 270 (64-68-69-69)

7. Tony Finau (USA) 271 (67-69-69-66)

. Lee Kyoung-hoon (KOR) 271 (68-69-67-67)

. Scottie Scheffler (USA) 271 (66-66-69-70)

. Matt Fitzpatrick (USA) 271 (66-69-66-70)

...

bb-meh/gfe