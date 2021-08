Con oferta de 160 millones de euros, Real Madrid reactiva el culebrón Mbappé

¿Nuevo episodio en el culebrón de Kylian Mbappé y el Real Madrid? El director deportivo el París Saint-Germain, Leonardo, dijo "no" a los 160 millones de euros (188 millones de dólares) ofertados por los blancos, pero si el futbolista quiere irse, "no vamos a retenerlo", lanzó.

El París SG ha dicho "no verbalmente" y desea "conservar" a su jugador, que termina contrato en junio de 2022, pero consideró a través de algunos medios, incluida la AFP, "no suficiente" la propuesta madridista, aunque el dirigente brasileño se prepara para una eventual marcha de su campeón del mundo.

"Nuestra posición siempre ha sido conservar a Kylian, renovar su contrato", insistió 'Leo'.

Sin embargo, si Mbappé "quiere marcharse, no vamos a retenerlo, pero se irá bajo nuestras condiciones", avisó el director deportivo.

"Si un jugador quiere irse, se irá, el club, el proyecto, están por encima de todos", añadió.

Para evitar llegar a esa situación, el PSG inició hace un año los contactos para renovar los contratos de Neymar y Mbappé, que terminaban ambos en junio de 2022.

Pero mientras que el brasileño dio luz verde en mayo para permanecer hasta 2025, la respuesta del francés todavía se hace esperar.

"Lo que quiero es ganar, sentirme en un lugar donde realmente puedo ganar, donde hay un proyecto sólido a mi alrededor", declaró el futbolista en Canal+ antes de la Eurocopa.

El atacante fue escuchado y este verano (boreal) se incorporó a Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y, sobre todo, Lionel Messi.

Mbappé "no tiene excusa para hacer otra cosa" que quedarse, lanzó su presidente, Nasser Al Khelaifi, tras el fichaje del genio argentino.

"Lo hemos hecho todo" para convencer a 'Kyky', opina Leonardo. "Incluso este 'mercato' consideramos que lo hemos hecho en torno a él".

Es por eso también que "verbalmente hemos dicho no" al Real, aseguró 'Leo', estimando esta oferta de 160 millones de euros del club merengue como "no suficiente", "una estrategia, para tener un no de nuestra parte y así dirán que lo han intentado todo".

Ya van "dos años en que el Real Madrid se comporta así, es irrespetuoso, incorrecto, ilegal, aunque sea el entorno o los intermediarios, para nosotros es inaceptable", añadió el director deportivo del PSG.

El Real puede pagar un traspaso así puesto que la 'Casa Blanca' resistió durante la pandemia, con unas cuentas positivas, y 75 millones de euros extra procedentes de las recientes ventas de Raphaël Varane al Manchester United y de Martin Odegaard al Arsenal.

Si Mbappé no renueva su contrato, puede salir el próximo verano (boreal) sin que el PSG ingrese nada de dinero, luego de pagar 180 millones de euros para ficharlo del AS Mónaco en 2017.

Al considerar la oferta del Real Madrid "muy alejada del precio" para una estrella de su condición, el director deportivo admitió la posibilidad de un adiós, aunque recalcó que "la puerta nunca la hemos abierto, si no podíamos haberlo hecho hace mucho tiempo".

"No podemos vender a un jugador por menos de lo que pagamos cuando tenía 18 años (180 millones de euros)", opinó, recordando que el PSG tiene que entregar "una parte de la compra al Mónaco", su anterior club (unos 35 millones de euros).

El club parisino "nunca ha imaginado" perder a su astro, "nunca hemos querido eso, hemos hecho todo para renovarlo, hemos hecho una oferta (salarial) realmente importante, incluso por encima de otros jugadores top", precisó Leonardo.

Mbappé "está en el centro del proyecto, pero no por encima".

El director deportivo también recordó que Mbappé "siempre prometió que nunca se marcharía libre".

Si el campeón del mundo se va, la fecha límite para el traspaso "es el 31 de agosto a medianoche", señaló Leonardo, es decir el momento del cierre del mercado.

En cuanto a las opciones de que Mbappé renueve con el PSG, Leonardo dijo que "no sé responder". "¿Tiene Kylian ganas de marcharse? Me parece claro, ¿no?", cerró Leonardo.

ah-pve-eba/av/gh/dr