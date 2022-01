Con reducción de aforos y vacunación, Perú busca contener tercera ola de pandemia

Perú, el país con la mayor tasa de mortalidad por covid-19 en el mundo, busca contener una tercera ola de la pandemia con reducción de aforos a centros comerciales y vacunación para evitar contagios masivos.

El gobierno redujo este miércoles el aforo a un 40% de los centros comerciales, restaurantes y espacios cerrados en 24 provincias del país, entre ellas Lima calificadas en nivel alto de la pandemia.

También amplió el toque de queda entre 23H00 y 04H00 locales.

"Hago un llamado a la población para seguir adoptando las medidas de bioseguridad, respetar los aforos y el distanciamiento", dijo en conferencia de prensa la jefa de gabinete, Mirtha Vásquez.

"Estamos enfrentando esta ola con un avance del 80% de vacunados, sin embargo la variante (ómicron) que ha llegado al Perú es más contagiosa", agregó Vásquez tras un consejo de ministros.

El ministerio de Salud confirmó el martes que el país atraviesa una nueva ola de pandemia tras las festividades de Año Nuevo y Navidad.

Los contagios se deben a la expansión de la variante ómicron, altamente contagiosa, en la capital Lima, Callao y en distintas regiones del país, entre ellas Arequipa, Junín, Ica, Pasco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho.

Tras confirmarse la nueva ola, bajo el intenso calor del verano austral en Lima, centenares de personas con síntomas realizan desde la madrugada de miércoles largas filas para tomarse pruebas moleculares y de antígenos, y vacunarse.

"Mi señora amaneció con la garganta (afectada) y con un poco de fiebre, entonces la he traído para que haga su prueba y de paso a mí también, como yo vivo con ella podemos contraer el virus y queremos descartar", contó a la AFP Alí Ayala, de 59 años, ante un centro de Salud en Lima.

"Estoy viniendo para hacer el descarte ya que me he sentido mal estos días. He tenido fiebre y dolor de cabeza. Me automediqué y por el pánico uno no sabe que hacer ni a quien recurrir, los hospitales ni te aceptan", lamentó, por su parte, la estudiante Isabel Román, de 21 años.

El gobierno anunció que fortalecerá el primer nivel de atención hospitalaria para atender la tercera ola de covid-19 en el país, que cuenta con 430 plantas de oxígeno para cuidados intensivos.

En diciembre se duplicaron los contagios en Perú hasta alcanzar los 1.500 nuevos casos diarios, y el martes la cifra subió a 5.100, 309 relacionados con ómicron.

Según datos oficiales, "más del 90% de fallecidos" entre julio y diciembre del 2021 "son no vacunados", declaró a la prensa el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

El ministro también destacó el refuerzo de la campaña de vacunación, que alcanza al 80% de la población objetivo, e indicó que entre el 18 y 20 de enero se iniciará la inmunización de niños de 5 a 11 años.

El gobierno extendió hasta el 31 de enero el estado de emergencia vigente desde hace 21 meses por la pandemia.

Este país de 33 millones de habitantes tiene la mayor tasa de mortalidad en el mundo, con 6.122 fallecidos por millón de habitantes, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales.

Asimismo, Perú acumula más de dos millones de casos de covid-19 y más de 202.000 muertos desde el inicio de la pandemia a comienzos de 2020.

