Con su folclore y desenfado, el asturiano Rodrigo Cuevas hipnotiza a París

Frente a un público entregado por completo, el músico y cantante asturiano Rodrigo Cuevas, que reivindica y reinventa el folclore de su tierra, presentó el miércoles por la noche en París "Trópico de Covadonga", espectáculo que marcó su estreno en la capital francesa.

Cuevas, de 37 años y oriundo de Oviedo (noroeste de España), puede ser considerado una especie de "agitador folclórico", un artista multifacético que hurga en lo más profundo de la música tradicional celtíbera.

Entrevistado por la AFP en la sala "Café de la Danse" donde se presentó, el artista explicó con sencillez cómo vive su arte: "Más que intentar modernizarla expresamente, me gusta sentir, seguir la música con el espíritu de los antiguos, como su lenguaje materno, cultural (...) Claro, he añadido nuevos instrumentos, pero no para modernizarla", precisa.

Rodrigo Cuevas no sólo canta con una voz poderosa y magnética, toca el acordeón y otros instrumentos, también baila y, sobre todo, interactúa con el público, al cual no tarda más de cinco minutos en meterse en el bolsillo.

Vestido de manera ambigua con elementos de trajes típicos de Asturias, tanto de "llanisca" y "cabrialega", como de "porruanu", destacando la amplia falda o saya que por momentos hace flotar en el escenario, calzando madreñas (zuecos campesinos de madera con tacos) doradas y tocado con una montera, Cuevas traslada al público a otro lugar y otra época, rodeado de sus músicos y con una sucesión de fotos en blanco y negro o sepia como telón de fondo.

"Me gusta con la indumentaria seguir el mismo espíritu que con la música, la percusión, el movimiento (...) partiendo de lo tradicional pero después pasándolo por un filtro personal. Y, claro, tomo elementos de los trajes tradicionales tanto femeninos como masculinos", señala.

Algo esencial en el espectáculo de Cuevas es su diálogo con el público. Las más de 400 personas que desbordaban la sala sucumbieron a su magnetismo, simpatía y sentido del humor. Mezclando castellano, dialecto asturiano (bable) y un francés forzadamente "macarrónico" hizo reír a los espectadores, que lo seguían entonando sus canciones en coro.

En la ocasión, el músico y cantante presentó la edición en Francia de su álbum "Manual de cortejo", integrado por 14 temas, que viera la luz en España hace más de un par de años.

Al mejor estilo de un "showman" de café-concert, con picaresca no dejó títere con cabeza, y hasta bromeó con su propia orientación sexual (abiertamente gay).

"Cuanto más profundizo en el folclore me siento más libre, porque da lugar a la improvisación, al jugueteo, no dejar todo claro sino utilizar mucho los dobles sentidos. Me gusta ahondar en este concepto, porque te cuestionas más cosas (...) creas más debate que diciendo las cosas de una manera literal", afirma.

"Me gusta sorprenderme y sorprender al público (...) Quiero seguir ahondando en el folclore, porque es muy rico y profundo, me queda mucho por aprender, tenemos que recuperar no sólo nuestra música, sino también nuestra lengua asturiana", destaca.

Con respecto a las tradiciones y supersticiones no pudo faltar el tópico de las "bruxas" celtas, actualmente reivindicadas sobre todo en Escocia y que Cuevas dijo que están presentes en su música.

"La 'bruxería' está presente. Ese sincretismo cultural es tanto asturiano como español. Toda la imaginería y supersticiones que hay en España son fabulosas y una riqueza cultural", dijo.

"Pienso en aquellas generaciones que vivieron este folclore en su casa, que lo mamaron, por desgracia ya tienen más de ochenta o noventa años y nos van dejando", concluyó, al referirse a su motivación para el futuro.

