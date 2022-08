Conte espera sentarse en el banquillo ante los Wolves pese a choque con Tuchel

El técnico del Tottenham, el italiano Antonio Conte, espera sentarse en el banquillo en la visita de su equipo el sábado ante los Wolverhampton, pese a ser expulsado después del empate a dos contra el Chelsea el pasado fin de semana.

Conte y el entrenador rival, el alemán, Thomas Tuchel, también expulsado, tuvieron dos encontronazos violentos cuando el italiano celebró la remontada de su equipo en dos ocasiones.

Ambos técnicos fueron acusados por la Federación Inglesa de conducta impropia y disponen hasta este jueves para aportar sus explicaciones sobre los hechos.

Sin embargo, a diferencia de las expulsiones de los jugadores, Conte y Tuchel no recibirán necesariamente una sanción.

"Tenemos que aceptar y respetar cada decisión, pero creo que a veces este tipo de situaciones puede ocurrir", declaró este jueves Conte.

"No es la primera vez y no será la última vez que dos entrenadores no estén de acuerdo", prosiguió el técnico transalpino.

"Pero lo más importante es que tenemos que seguir adelante, tener respeto el uno por el otro. Y para mí, la situación termina ahí", aseveró Conte.

Conte continuó la pelea con Tuchel después del partido al publicar en Instagram que el alemán mereció que le hubiese hecho la zancadilla cuando corrió por la línea de banda para celebrar el gol de Reece James que puso al Chelsea 2-1 por delante.

