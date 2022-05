Cornet, lesionada, clama contra "un puñado de cretinos" por abucheos en Roland Garros

La tenista francesa Alizé Cornet, que tuvo que retirarse por lesión este sábado en su partido de tercera ronda contra la china Qingwen Zheng, criticó a "un puñado de cretinos" que le dedicaron abucheos cuando abandonaba la Philippe Chatrier.

"Lo que me alucina es que haya gente que se atreva a abuchearme en una pista cuando me retiro, cuando se sabe que soy bastante resistente al dolor", declaró Cornet en conferencia de prensa.

"Si abandono no es de buen grado. A veces el público francés me sorprende, y no siempre por un buen motivo", añadió la francesa, que perdía 6-0 y 3-0 cuando abandonó ante la joven tenista china de 19 años.

La veterana Cornet explicó que se lesionó el jueves en el tramo final del partido precedente ante la letona Jelena Ostapenko, un partido en el que la francesa fue apoyada incondicionalmente por la hinchada local, al punto que la campeona en Roland Garros en 2017 se tapó los oídos en diversas ocasiones para no escuchar a los ruidosos fans.

Ante Zheng, Cornet jugó con sus dos pantorrillas vendadas, "pero en el calentamiento ya me he dado cuenta de que tenía dolor incluso con la venda".

"Pensé en no jugar, pero por naturaleza son soy de esas que renuncian fácil", concluyó.

